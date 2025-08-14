Dieser Star soll als neuer James Bond vorgesprochen haben: Er hat etwas, was es in 63 Jahren 007-Geschichte noch nicht gab

Hat das Casting für das James Bond-Reboot etwa schon begonnen? Angeblich soll der britische Schauspieler Scott Rose-Marsh für die legendäre Agentenrolle vorgesprochen haben.

James Bond 26 nimmt mehr und mehr an Form an. Nachdem der Film lange Zeit kaum greifbar war, wissen wir inzwischen um die zwei wichtigsten Schlüsselrollen hinter der Kamera Bescheid: Denis Villeneuve übernimmt als Regisseur die Inszenierung des 007-Neustarts. Und Drehbuchautor Steven Knight bringt diesen zu Papier.



Doch wie sieht es vor der Kamera aus? Seit Wochen, Monaten, Jahren saugen Fans jedes Gerücht zum nächsten James Bond-Darsteller auf und heute haben wir ein besonders spannendes. Es handelt sich nämlich um einen Namen, der bisher noch nie mit dem Projekt in Verbindung gebracht wurde: Scott Rose-Marsh.

Scott Rose-Marsh hat angeblich für Bond 26 vorgesprochen

Obwohl es zuletzt noch hieß, dass das Casting für James Bond 26 erst beginnt, wenn das Drehbuch fertig ist und Villeneuve die Dreharbeiten von Dune: Part Three abgeschlossen hat, scheint es bereits ein erstes Vorsprechen mit Scott Rose-Marsh gegeben zu haben. Das schreibt zumindest der Hollywood Reporter in einem neuen Bericht.

Der Hollywood Reporter, eines der führenden und verlässlichsten Branchenmagazine, beruft sich auf Quellen, die sehr nah an der Produktion des neuen James Bond-Films dran sein sollen. Ausgehend von diesen Quellen sollte Rose-Marsh im Zuge seines 007-Vorsprechens Seiten von James Bond 007 – GoldenEye lesen.

Auch erste Textzeilen aus der Feder von Steven Knight sollen dabei gewesen sein. Die einzige Regieanweisung, die er angeblich erhalten hat, lautete: "Mach keinen vorherigen Bond nach", wie der Hollywood Reporter berichtet. Weder Amazon MGM Studios noch Vertreter:innen von Rose-Marsh haben das Vorsprechen bestätigt.

Neuer James Bond-Favorit: Wer ist Scott Rose-Marsh?

Bislang wurden überwiegend bekannte Namen mit dem James Bond-Reboot in Verbindung gebracht. Rose-Marsh hingegen ist ein noch nahezu unbeschriebenes Blatt. Hier sind die wichtigsten Eckpunkte: Der 37-jährige britische Schauspieler spielte bislang nur Nebenrollen in Filmen und Serien, etwa Wolves of War und Chloe.

Die größte Besonderheit: Scott Rose-Marsh ist rothaarig – und einen rothaarigen Bond hat es in der Geschichte des Franchise noch nie gegeben. Der Hollywood Reporter führt das als potenziellen Dealbreaker auf, nachdem bereits Daniel Craigs blonde Haare für Tumult gesorgt hatten, als dieser 2005 als neuer Bond verkündet wurde.

Gleichzeitig könnte es sich hierbei um ein Alleinstellungsmerkmal handeln, das den neuen Bond von seinen Vorgängern abhebt. Zudem sorgt Rose-Marshs Alter für Aufsehen. Bisher hieß es, dass sich der nächste Bond in seinen 20ern befinden soll. Womöglich wurde diese Vorgabe inzwischen für eine neue Vision überdacht.

Wann startet James Bond 26 im Kino?

Die Dreharbeiten zu James Bond 26 starten voraussichtlich erst nächstes Jahr. Ins Kino kommt der Film damit frühestens 2027 oder 2028. Bislang hat Amazon MGM Studios keine konkreten Angaben zu einem möglichen Veröffentlichungstermin verlauten lassen.