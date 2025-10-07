Disney holt sich sein eigenes Harry Potter: Fantasy-Buchreihe soll nach Millionendeal verfilmt werden

Disney hat sich sich die Rechte an einer extrem erfolgreichen Fantasy-Buchreihe gesichert, die zum neuen Harry Potter werden könnte. Und dafür teuer bezahlt.

Jeder will das neue Harry Potter haben: Fantasy-Reihen für Jugendliche sind für Studios der Jackpot. Für den nächsten möglichen Milliardenhit sind sie bereit, viel Geld auf den Tisch zu legen. So ist es etwa gerade mit Disney und der Impossible Creatures-Reihe geschehen.

Disney schnappt sich Harry Potter-Konkurrenz für mehrere Millionen Dollar

Wie Deadline berichtet, hat Disney einen sogenannten Bieterkrieg um die Rechte an einer Impossible Creatures-Verfilmung gewonnen. Involviert waren laut Bericht auch Netflix und die Harry Potter-Heimat Warner. Es handelt sich offenbar um einen Deal in siebenstelliger Höhe.

So sehen die Einbände der bisherigen Buchreihe aus:

Die Impossible Creatures-Reihe stammt aus der Feder der Autorin Katherine Rundell. Sie erzählen die Geschichte des jungen Christopher, dessen Welt plötzlich von fantastischen Kreaturen wie Einhörnern, fliegenden Pferden und sprechenden Eichhörnchen überrannt wird: Ein Tor in eine andere Welt hat sich geöffnet, wie ihm sein Großvater erklärt. Christopher begegnet einem mysteriösen Mädchen, mit dem er versucht, die beiden kollidierten Reiche zu retten.

Bisher sind lediglich zwei Teile der Buchreihe erschienen. Laut Deadline haben Rundells Romane aber schon jetzt über vier Millionen Exemplare weltweit verkauft. Sie ist die erste britische Autorin seit J.K. Rowling, deren Bücher die Kinderliteratur-Charts sowohl in Großbritannien wie in den USA anführten. Drei weitere Teile der Reihe sind bisher geplant.

Sofern die Filme die Titel der Vorlagen übernehmen, werden sie folgende Namen tragen:

Wann kommt der erste Impossible Creatures-Film?

Wann Disney die Impossible Creatures-Reihe verfilmen will, ist noch völlig offen. Für die ersten beiden Adaptionen soll Rundell selbst das Drehbuch beisteuern. Vor 2028 rechnen wir nicht mit einer Veröffentlichung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

