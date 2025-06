Kommende Fantasy-Highlights im Stream: Neue Narnia-Reihe bei Netflix und noch viel mehr

Netflix hat sich eine gewaltige Fantasy-Neuverfilmung auf die Fahne geschrieben und wir ergründen genauer, was in Greta Gerwigs Narnia-Adaption auf uns zukommt. Außerdem blicken wir in die Fantasy-Zukunft im Streaming-Bereich.

HBO hat als Fantasy-Aushängeschild das Game of Thrones-Universum und die kommende Harry Potter Serie, Amazon Prime buttert Millionen in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Netflix will sich jetzt ebenfalls eine große Fantasy-Welt nach berühmter Vorlage aufbauen – mit mehreren Narnia-Filmen von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig. Wir stellen euch dieses und weitere Fantasy-Großprojekte im Podcast näher vor.

Fantasy-Vorfreude: Netflix' Narnia und mehr in der Vorschau

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach Drachen-Filmen wie Damsel und Serienerfolgen wie The Witcher hat sich Netflix ein gewaltiges neues Fantasy-Projekt auf die Fahne geschrieben: 200 Millionen soll der Streamer bisher für die Umsetzung auf den Tisch gelegt haben. Ende 2026 will Greta Gerwig ihren Blockbuster erst ins Kino und dann in den Stream bringen und Teil 2 ist auch schon in Planung.

Insgesamt könnten am Ende alle sieben Bände von C.S. Lewis' berühmter Fantasy-Vorlage umgesetzt werden, die zuvor schon vier Mal verfilmt wurde. Disney brachte es mit Die Chroniken von Narnia 2005 bis 2010 nur auf drei Teile.

Wir geben im Podcast Einblick in alles, was schon zu Netflix' Narnia-Verfilmung bekannt ist, die erstmals mit einem unbekannteren Teil der Romanreihe startet – mit Stars wie Emma Mackey und Daniel Craig. Außerdem stellen wir euch weitere zukünftige Fantasy-Highlights wie Fourth Wing vor.

Timecodes:

00:04:34 – Narnia: Die berühmte Fantasy-Vorlage erklärt

00:10:26 – Vorige Narnia-Adaptionen



00:14:37 – Netflix' Narnia im Detail vorgestellt

00:38:51 – Weitere geplante Fantasy-Projekte im Stream

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im Juni: Rise of the Raven

Rise of the Raven - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV+, Paramount+, WOW, DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel Black Snow, The Serpent Queen, Joan sowie Mayfair Witches. Und bald gibt's bei MagentaTV+ das große Finale der mehrfach ausgezeichneten US-Serie The Handmaid's Tale zu sehen. The Walking Dead-Fans können sich auf neue Staffeln der erfolgreichen Spin-off-Serien Dead City und Daryl Dixon freuen.

MagentaTV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.