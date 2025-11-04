Eine der besten Fantasy-Serien auf Netflix stammt von ihnen – jetzt haben sie ein neues Epos gedreht und der erste Trailer sieht unglaublich aus

Wenn ihr euch den Trailer zum epischen Fantasy-Abenteuer Baahubali: The Eternal War Part 1 an, erkennt ihr wahrscheinlich direkt die Handschrift des Animationsstudios hinter dem Netflix-Hit Arcane.

Die Baahubali-Filme fliegen in Deutschland zwar noch ziemlich unter dem Radar, aber das dürfte sich spätestens mit dem neuen Ableger namens Baahubali: The Eternal War Part 1 ändern. Dahinter steckt nämlich das Animationsstudio, das auch schon den Netflix-Mega-Hit Arcane produziert hat. Der erste Trailer sieht wirklich vielversprechend aus.

Schaut hier den ersten Trailer zu Baahubali: The Eternal War Part 1

Baahubali The Eternal War Part 1 - Teaser Trailer (English Subs) HD

Baahubali: The Eternal War Part 1 hat einen ersten Trailer und der macht Lust auf mehr

Falls ihr von Baahubali noch nichts gehört habt, kennt ihr zumindest vielleicht den auf Netflix streambaren Bollywood-Hit RRR. Regisseur S.S. Rajamouli hat mit Baahubali: The Epic gerade erst einen Zusammenschnitt seiner beiden Filme Baahubali: The Beginning und Baahubali: The Conclusion in die internationalen Kinos gebracht.

Dazu gibt es jetzt eine Weiterführung der epischen Abenteuer-Story, die zwischen diesen beiden Hauptfilmen ansetzt und als eine Art völlig abgefahrenes Spin-Off fungiert. Darin erleben wir, wie Hauptfigur Amarendra Baahubali getötet wird und in den Himmel aufsteigt. Dort gerät er in den mythischen Krieg zwischen Devas und Asuras und muss die 14 Reiche der Existenz bereisen.

Der Look dürfte euch nicht von ungefähr bekannt vorkommen – Kommentare wie "das indische Arcane" auf YouTube treffen voll ins Schwarze. Hinter Baahubali: The Eternal War Part 1 steckt laut Collider unter anderem Fortiche Production, das Animationsstudio, das schon für das visuell beeindruckende Arcane verantwortlich war. Der Streaming-Hit zählt zu den besten Fantasy- und Sci-Fi-Serie auf Netflix.

Die Handschrift ist unverkennbar und lässt bereits in diesen kurzen zweieinhalb Minuten erahnen, dass wir es hier mit einem bildgewaltigen und beeindruckend animierten Action-Brecher zu tun bekommen könnten. Der Kampf wirkt extrem flüssig, die Effekte sehen sehr gut aus und viele Zuschauende werden sofort mitfiebern.

Auf dem Regiestuhl nimmt Ishan Shukla (den ihr vielleicht von der Star Wars: Visionen-Episode The Bandits of Golak kennt) Platz. Das Drehbuch stammt überraschenderweise von Scott Mosier, der unter anderem schon diverse Kevin Smith-Filme wie Mallrats, Clerks oder Dogma produziert hat.

Wann und wo startet Baahubali: The Eternal War Part 1?

Bis das Fantasy-Epos in die Kinos kommt, werden sich Fans noch eine Weile gedulden müssen. Wie der Trailer verrät, soll Baahubali: The Eternal War Part 1 erst 2027 erscheinen. Einen offiziellen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.