Ben Affleck-Kultfilm wird seit Jahren "als Geisel gehalten" und niemand will das Lösegeld bezahlen"

Dank Netflix und Co. stehen aktuell unzählige Hollywood-Filme als Stream zur Verfügung. Der von Ben Affleck und Matt Damon angeführte Dogma bildet eine besondere Ausnahme. Der Grund frustriert.

Im Streaming-Zeitalter sind Filme für viele Menschen leichter und schneller verfügbar geworden als je zuvor. Gerade das Hollywood-Kino ist sehr gut abgedeckt. Hin und wieder gibt es dennoch Filme, die sich bei keinem Streaming-Dienst auffinden lassen. Nicht einmal als Kauf- oder Leihtitel. Das jüngste Beispiel: Dogma.

Kevin Smiths Kultfilm aus dem Jahr 1999 ist bekannt, beliebt ... und bei keinem einzigen Streaming-Dienst zu finden. Gegenüber The Wrap verrät der Filmemacher nun, warum das so ist. Der ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein klammert sich an die Filmrechte und fordert eine unerhörte Summe, um diese freizugeben.



Dogma mit Ben Affleck und Matt Damon: Harvey Weinstein rückt den Kevin Smith-Film nicht raus

Weinstein war einst ein großer Name in Hollywood, ehe durch die MeToo-Bewegung zahlreiche sexuelle Übergriffe an die Öffentlichkeit kamen. Nun sitzt er im Gefängnis und hält Dogma als Geisel, wie es Smith formuliert. "Mein Film über Engel gehört dem Teufel", wird der Regisseur und Schauspieler im Bericht von The Wrap zitiert.

Obwohl Smith der Gedanke nicht gefällt, Weinstein Geld zu geben, habe er versucht, die Rechte an Dogma zu kaufen. Weinstein verlangt eine horrende Summe: 5 Millionen US-Dollar. Smith sagt, dass er sich das nicht leisten kann. Nicht zuletzt sei der Film im Streaming-Zeitalter nicht so viel wert. Doch Weinstein lässt nicht locker.

Wer Dogma aktuell sehen will, muss auf die wenigen DVD- und Blu-ray-Angebote zurückgreifen, die es noch gibt. Während die DVD bei Amazon derzeit bei 23 Euro liegt, muss man für die Blu-ray 80 Euro hinblättern. Das dürfte sich in absehbarer Zukunft nicht ändern. Vermutlich wird der Preis sogar steigen.

