Eine der meisterwarteten Sci-Fi-Serien rückt näher: Amazon enthüllt Start für gewaltige Blade Runner-Fortsetzung

Amazon setzt die Blade Runner-Reihe mit einer Sci-Fi-Serie fort. Jetzt steht endlich ein Release-Zeitraum fest, wann wir mit Blade Runner 2099 bei Prime Video rechnen können.

Gleich zwei Sci-Fi-Meisterwerke von Regisseur Ridley Scott werden mit Serien fortgesetzt. Während Alien: Earth aktuell bei Disney+ zu sehen ist, befindet sich auch eine Serienfortsetzung zu Scotts Cyberpunk-Meilenstein Blade Runner bei Amazon in Arbeit. Nach dem Kino-Sequel Blade Runner 2049 aus dem Jahr 2017 wird Blade Runner 2099 einige Jahrzehnte weiter in die verregnete Zukunft der Replikanten schauen.

Jetzt gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Sci-Fi-Fans, die auf einen Start von Blade Runner 2099 in diesem Jahr gehofft haben.

Wann startet Blade Runner 2099 bei Amazon?

Wie Deadline berichtet, enthüllte Amazon MGM Studios kürzlich in einem internen Memo den groben Release-Zeitraum für Blade Runner 2099. Demnach wird die sechsteilige Science-Fiction-Serie 2026 bei Prime Video anlaufen.

Erstmals 2021 verkündete Ridley Scott, dass ein Pilot-Drehbuch für eine potenzielle Blade Runner-Serie geschrieben wurde. Kurze Zeit später schnappte sich Amazon das Projekt und erteilte im September 2022 eine offizielle Serienbestellung. Aufgrund der Hollywoodstreiks 2023 musste die Produktion allerdings um fast ein Jahr verschoben werden. Zwischen Mai und Dezember 2024 fanden schließlich die Dreharbeiten in Prag statt.

Erst kürzlich enthüllte Produzent David W. Zucker, dass sich Blade Runner 2099 aktuell in der Postproduktion befindet und voraussichtlich erst 2026 zu sehen sein wird. Jetzt haben wir Gewissheit, dass es dieses Jahr nicht mehr in die Cyberpunk-Welt von Neonlicht und Replikanten zurückgeht.

Ganz überraschend kommt die Verschiebung auf das kommende Jahr nicht. Immerhin startet bei Amazon ab dem 17. Dezember 2025 auch die 2. Staffel der Videospiel-Adaption Fallout, die bei Prime Video bis Februar 2026 ausgestrahlt wird. Dass Amazon zwei Blockbuster-Sci-Fi-Serien parallel veröffentlichen würde, erschien damit bereits unrealistisch.

Sci-Fi-Highlight bei Amazon: Das erwartet euch in Blade Runner 2099

Bis auf die durch den Serientitel vorgegebene zeitliche Einordnung sind Informationen zur Handlung von Blade Runner 2099 aktuell noch recht spärlich. In den Hauptrollen sind Euphoria-Star Hunter Schafer und Action-Ikone Michelle Yeoh zu sehen. Diese verkörpern eine Replikantin und einen Blade Runner, die gemeinsam in eine Verschwörung im Los Angeles des Jahres 2099 hineingezogen werden.

Erdacht wurde die Miniserie von Showrunnerin Silka Luisa, die zuvor für Apple TV+ den Zeitreise-Thriller Shining Girls entwickelte. Vor der Kamera gehören weiterhin Tom Burke (Furiosa), Matthew Needham (House of the Dragon) sowie Lewis Gribben (Black Mirror) und Daniel Rigby (Harry Potter) zur Besetzung.

Auf welche Serien-Highlights ihr euch in diesem Jahr noch freuen könnt, stellen wir euch im Podcast vor:



Podcast: Die 20 größten Serien-Highlights bis Ende 2025

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. bis Ende 2025 noch zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel- und Yellowstone-Projekte sowie die heißerwartete Alien-Serie hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Thriller, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.