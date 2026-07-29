Wer braucht Urlaub, wenn es diese Netflix-Miniserie gibt? Sie liefert perfektes Ferienprogramm in 5 Folgen

Ihr sehnt euch nach Sommerferien mit Romanzen, Miniserien und Euro-Trips? All das macht diese spanische Liebesgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes: einfach perfekt.

Wenn ihr jetzt schon die Urlaubsmöglichkeiten des Sommers vermisst, ist diese Serie Pflichtprogramm. Eine perfekte Geschichte führt uns einmal quer durch Europa und landet am Ende dann doch wieder ganz nah: nämlich mitten im Herzen.

Netflix-Romantik: Zwei gebrochene Herzen machen ein ganzes

Unsere Protagonist:innen könnten direkt aus dem RomCom-Bilderbuch stammen: David (Álvaro Mel) ist ein mittelloser Gelegenheitsjobber, der bei einem befreundeten Pärchen wohnt und kein einziges vernünftiges Hemd besitzt. Margot (Anna Castillo) ist die Erbin eines Hotelimperiums, backt nachts Muffins als Stresstherapie und ist drauf und dran, ihren Verlobten zu heiraten.

Eigentlich könnte alles perfekt sein. Doch wie so oft kommt alles anders. Am Tag ihrer Hochzeit entscheidet sich Margot für Turnschuhe anstatt für High Heels und brennt durch – geradewegs durchs Fenster, ab ins Golfcart und auf und davon. Durch Zufall trifft sie auf David, der sich ebenfalls gerade von seiner Freundin getrennt hat.

Gebunden durch ihre ähnlichen Umstände und einige Zufälle wird aus Margot und David für kurze Zeit ein Team: Nur Freunde wollen sie sein (schon klar!) und gemeinsam ihre jeweiligen Partner zurückgewinnen. Die Chemie, die da bald zwischen ihnen knistert, können sie jedoch nicht lange leugnen: Und schon geht es nicht mehr nur um ihre jeweiligen Beziehungen, sondern auch darum, ob sie aller Vernunft zum Trotz nicht auch gegenseitig eine Chance vom Anderen verdienen.

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Diese Netflix-Miniserie lässt es auch warm ums Herz werden

Nicht nur die Farben der Serie sind kunterbunt, fröhlich und lebendig: Auch die Geschichte, die erzählt wird, ist kompromisslos gut gelaunt. Zwar lassen sich die insgesamt fünf Episoden einige Twists und Turns einfallen, die uns zuverlässig am Ball halten, dann driften wir aber doch immer wieder in herzige "Was wäre, wenn ...?"-Szenarien an den schönsten Küsten Europas.

Eine perfekte Geschichte nimmt uns mit in einen echten Urlaub für Kopf und Herz – und der Funke zwischen Margot und David springt trotz aller Klischees zuverlässig über. Die Welt der beiden ist genauso herzig: Ob es Davids beste Freunde sind, die ihn wie Adoptiveltern durch seine Dating-Miseren coachen, oder Margots neurotische Schwestern, die ihr auf Schritt und Tritt folgen.

Netflix streamt den Underdog unter den Sommerromanzen

Bei Rotten Tomatoes räumt die Sommer-Romanze einen fast perfekten Publikums-Score von 96 Prozent ab und hält damit mühelos mit der gefeierten Netflix-Serie Zwei an einem Tag und dem Amazon-Hit Der Sommer, als ich schön wurde mit. Der Unterschied: Dieses spanische Gegenstück hat bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen.

Wenn euch nach einem Sommerurlaub ist, entführen euch die jeweils 30-40 Minuten in fünf Folgen perfekt und kurzweilig in die Sonne. Gute Nachrichten: Alle Folgen von Eine perfekte Geschichte findet ihr im Stream bei Netflix – und das Abo ist günstiger als jedes Flugticket.