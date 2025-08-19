Er drehte den größten Horror-Hype des letzten Jahres: Der Trailer zu Oz Perkins' neuem Film lässt das Blut in den Adern gefrieren

Longlegs löste im vergangenen Jahr sogar schon vor Start einen großen Hype aus, der sich auch an den Kinokassen widerspiegelte. Nun gibt es endlich einen Trailer für Oz Perkins nächsten Film.

Osgood Perkins, kurz Oz Perkins, ist der Sohn der Schauspiellegende Anthony Perkins (Psycho) und fühlt sich im Horror-Genre zu Hause. Er legte mit Longlegs im vergangenen Jahr einen echten Überraschungserfolg hin. Der danach erschienene The Monkey konnte an diesen Erfolg nicht anknüpfen. Dementsprechend gespannt sind Fans auf seinen kommenden Horrorfilm Keeper. Der hat nun seinen ersten Trailer spendiert bekommen.

Seht den Trailer zum heiß erwarteten Keeper

Keeper - Teaser (English) HD

Keeper wird Romantik-Horror im Wald

Der erste Trailer zu Perkins Keeper erinnert mit seiner dichten und düsteren Atmosphäre bereits stärker an Longlegs, als es der erste Trailer zu The Monkey tat. Das Video verrät bereits Details zur Handlung, in der ein Paar zum Jahrestag einen Trip zu einer Waldhütte wagt. Dort angekommen müssen sie sich allerdings mit gegenseitiger Entfremdung sowie einer düsteren Macht auseinandersetzen. Es wird mit der Angst vor dem eigenen Partner gespielt.

Der Trailer erzählt aus den beiden unterschiedlichen Perspektiven des von Tatiana Maslany (Orphan Black, She-Hulk) und Rossif Sutherland (The Handmaid's Tale) verkörperten Paares. Bereits im Trailer werden die unterschiedlichen Perspektiven durch Texttafeln angekündigt. Das erinnert an den aktuell in den Kinos durch die Decke gehenden Weapons - Die Stunde des Verschwindens.

Zum Weiterlesen: Weapons ist einer der besten Horrorfilme des Jahres

Wann und wo startet Keeper?

Keeper startet noch dieses Jahr in den Kinos und ist somit nach The Monkey der bereits zweite Film von Perkins im gleichen Kalenderjahr. Für Deutschland hat Keeper einen Kinostart am 13. November 2025 erhalten.