Er hat das Kino für immer verändert: Heute läuft einer der größten Blockbuster der Filmgeschichte im TV

Ein Meilenstein des Blockbuster-Kinos flimmert heute Abend über die TV-Bildschirme. Wirklich jede:r sollte diesen Film (im besten Fall mehrfach) gesehen haben.

Heute gilt Christopher Nolan (Oppenheimer) als Star-Regisseur, dessen Werke spektakuläre Leinwand-Erlebnisse versprechen. Diesen Ruf als Garant für grenzenlos unterhaltsames und famos inszeniertes Blockbuster-Kino erarbeitete sich der Oscarpreisträger aber erst so richtig mit seinem sechsten Spielfilm: The Dark Knight aus dem Jahr 2008.

Der Mittelteil seiner grandiosen Batman-Trilogie, der Nolans spätere Meisterwerke wie Inception oder Interstellar überhaupt erst möglich machte, läuft heute Abend im TV.

Action-Blockbuster The Dark Knight im TV: Batman vs. Joker

Nach den Geschehnissen im Vorgänger Batman Begins bekommt es Bruce Wayne alias Batman (Christian Bale) mit einer völlig neuen Art von Schurke zu tun. Der vernarbte und stets unsauber geschminkte Joker (Heath Ledger) ist ein nihilistischer Gewaltverbrecher, der keinerlei Interesse an Reichtum oder Macht hat, sondern die Welt einfach nur brennen sehen will.

Gemeinsam mit Lieutenant Jim Gordon (Gary Oldman) und Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) setzt der dunkle Ritter alles daran, den anarchistischen Fiesling aufzuhalten, bevor Gotham City komplett im Chaos versinkt.

The Dark Knight revolutionierte das Superhelden-Genre und brach Kino-Rekorde

Nolan schuf mit The Dark Knight ein wahres Blockbuster-Monstrum, mit dem damals wohl niemand so wirklich gerechnet hatte. Der Brite brachte nämlich einen Superhelden-Film auf die Leinwand, der vielmehr adrenalingetriebenes Action-Epos und atmosphärisch-düsterer Crime-Thriller war. Diese unverhoffte Genre-Frischzellenkur löste bei Kritik und Publikum gleichermaßen Begeisterung aus.

Weltweit spielte der DC-Streifen über eine Milliarde US-Dollar ein und avancierte damit zum ersten Superhelden-Film überhaupt, der die Milliardengrenze an den Kassen knackte. Ebenfalls bemerkenswert: The Dark Knight wurde 2009 für insgesamt acht Oscars nominiert, was für einen Film dieses Genres alles andere als gewöhnlich war.

Neben dem Tonschnitt wurde auch der kurz nach den Dreharbeiten verstorbene Heath Ledger posthum als bester Nebendarsteller prämiert. Seine Darstellung des Jokers gehört zu den zahlreichen Glanzpunkten des Films und stellt bis heute sämtliche Comic-Bösewicht-Performances in den Schatten.

Dank des bahnbrechenden Erfolgs von The Dark Knight bekam Regisseur Nolan vom verantwortlichen Studio Warner quasi einen kreativen Freifahrtschein für seine folgenden Projekte, wodurch er hochbudgetierte Filme wie Inception oder Interstellar nach seinem Ermessen realisieren konnte.

Wann läuft The Dark Knight von Christopher Nolan im TV?

The Dark Knight läuft heute Abend am 15. August um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung strahlt der Sender morgen am 16. August um 22:45 Uhr aus.

Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, gibt es derzeit die besten Möglichkeiten dazu in den Flatrates von Amazon Prime Video, Netflix und RTL+.