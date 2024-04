"Alter, sei kein Feigling": Christopher Nolan hatte keinen Bock auf Batman, aber ein Familienmitglied konnte ihn überreden

The Dark Knight gilt als eine der besten Superhelden-Verfilmungen aller Zeiten. Beinahe hätte Christopher Nolan den Film jedoch nicht gedreht und musste erst von seinem Bruder überredet werden.

Die Batman-Trilogie von Christopher Nolan gehört bis heute zu einem der beliebtesten und besten Superheldenfilme überhaupt. Kaum zu glauben also, dass gerade der Regisseur selbst gewaltige Zweifel an den Filmen hatte und beinahe nach Batman Begins das Handtuch geworfen hätte.

Wie sein Bruder Jonathan Nolan (Fallout) im Podcast Armchair Expert gegenüber Moderator Dax Shepard verriet, brauchte es eine gewaltige Portion Überzeugungsarbeit seinerseits, um den späteren Oppenheimer-Regisseur zu The Dark Knight zu bewegen.

Superhelden-Skrupel: Christopher Nolan wollte The Dark Knight ursprünglich nicht machen

So erklärte Jonathan Nolan im Gespräch, dass es für ihn ein unglaubliches Gefühl war, am Set von Batman Begins zu stehen, nachdem er zehn Jahre zuvor seinen ersten Batman-Comic von seinem Bruder zum Geburtstag geschenkt bekam. Daher konnte er nicht nachvollziehen, dass Nolan damals damit haderte, einen weiteren Film der Reihe zu machen. Wie Jonathan Nolan verriet, wollte sein Bruder nicht in eine Schublade gesteckt werden und sich stattdessen direkt seinem nächsten Projekt Prestige - Die Meister der Magie widmen: "Er wollte kein Superheldenfilm-Regisseur werden."

Jonathan Nolan sah in der Reihe jedoch Potential und versuchte seinen Bruder zu einem zweiten Batman-Film zu überreden:

Wir haben eine Stunde da reingesteckt, die Entstehungsgeschichte zu erzählen und das ist toll, aber ich habe mich gefragt: Was können wir noch damit machen? Können wir die gleichen Figuren in ein leicht anderes Genre versetzen? Können wir von einem Abenteuerfilm zu einem Kriminalfilm gehen, zu einem Mafia-Film, und diese Stimmung da reinbringen?

Jonathan konnte Christopher Nolan überzeugen, The Dark Knight zu drehen

Schließlich setzte sich Jonathan gemeinsam mit Christopher Nolan und Produzent Charles Roven zusammen und übte noch einmal Druck aus:

Ich meinte, 'Alter, sei kein Feigling. Lass uns das machen!' [...] Und ich wusste, als das Drehbuch fertig war: 'Das wird toll werden. Das ist aufregend. Wir müssen diesen Film machen.' Und letztendlich hat [Christopher Nolan] dann eingewilligt. Er konnte es vermeiden, in diese Kategorie gesteckt zu werden.

Das Drehbuch zu The Dark Knight entstand in Zusammenarbeit zwischen Christopher Nolan, David S. Goyer und Jonathan Nolan. Der Superhelden-Kracher gilt heute als einer der besten Filme des Regisseurs und teilt sich bei der Moviepilot-Community mit 8,3/10 Punkten die Höchstwertung der Nolan-Filme mit seinem Sci-Fi-Kracher Interstellar. Heath Ledger wurde für seine Leistung als Joker in The Dark Knight posthum mit dem Oscar als bester Nebendarsteller geehrt.

