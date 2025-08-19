Kaum jemand kennt das Fluch der Karibik-Prequel, dabei klärt es ein riesiges Jack Sparrow-Rätsel auf: Deshalb sinkt sein Boot zu Beginn des Films

Zum ersten Fluch der Karibik-Film existiert ein 2011 entstandenes, 10 Minuten langes Prequel. Der Regisseur eines Sci-Fi-Highlights drehte es in drei Tagen und klärt dabei eine Jack Sparrow-Frage endlich auf.

Piraten-Fans warten seit Jahren auf Pirates of the Caribbean 6. Dabei locken die unentdeckten Schätze des Franchise auch in der Vergangenheit: Zum ersten Fluch der Karibik-Film gibt es ein etwa zehnminütiges Prequel namens Pirates of the Caribbean: Tales of the Code: Wedlocked. Es stammt von Sci-Fi-Regisseur James Ward Byrkit, der das Indie-Sci-Fi-Meisterwerk Coherence drehte.

Fluch der Karibik-Vorgeschichte klärt endlich, warum Jack Sparrows Boot zu Beginn des Films sinkt

Franchise-Fans begegneten Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) 2003 zum ersten Mal in einem kleinen Boot, das aufgrund seiner Löcher akut vom Untergang bedroht war. Wedlocked erzählt den Hintergrund der Situation. Der legendäre Pirat hat zwei jungen Frauen die Heirat versprochen, nur um sie am Ende hinters Licht zu führen und bei einer Auktion (!) verschachern zu lassen. Depp ist im Film allerdings nicht zu sehen.

Jetzt wissen wir auch, warum Jack Sparrows Boot zu Beginn von Fluch der Karibik sinkt. Wir erinnern uns: In der ersten Szene, in der wir Sparrow im Film sehen, segelt er auf einen Steg zu und dort angekommen, sinkt sein Boot in den Abgrund. Er schafft es geradeso an Land – weil eine der beiden belogenen Frauen sein Boot heimlich zerlegt hat.

Seht euch die Story hier im Fluch der Karibik-Prequel an:

Wie unsere Kollegen von Espinof aus einem Interview Byrkits mit Pirates of the Caribbean Wiki zitieren, entstand der kuriose Film während der Produktionen zu Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 und Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt. Byrkit war dort im Art Department tätig und wickelte den Prequel-Dreh innerhalb von drei Tagen mit Rest-Sets der Mutterfilme ab.

Pirates of the Caribbean: Tales of the Code: Wedlocked fand seine Verbreitung vor allem als Extra auf den DVDs und Blu-rays der ersten Fluch der Karibik-Filme. Nichtsdestotrotz kennen ihn immer noch viel zu wenige Franchise-Fans.

Wie geht es mit der Fluch der Karibik-Reihe weiter?

Mit Stand vom August 2025 arbeitet Franchise-Produzent Jerry Bruckheimer an zwei weiteren Fluch der Karibik-Filmen. Einer davon soll auch Johnny Depp als Jack Sparrow enthalten – bisher hat der Schauspieler seine Rückkehr allerdings noch nicht fest zugesagt. Er ist aber interessiert und macht weitere Schritte von Inhalt und Qualität des Drehbuchs abhängig.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

