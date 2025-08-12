Johnny Depp will zu Fluch der Karibik zurückkehren – unter einer Bedingung

Viele Fluch der Karibik-Fans wünschen sich Johnny Depp als Captain Jack Sparrow zurück. Der Star hätte Lust auf die Rückkehr, erklärt Franchise-Macher Jerry Bruckheimer. Aber er hat eine Bedingung.

Die goldene Ära der Piraten ist vorbei. Das werden zumindest viele Fluch der Karibik-Fans glauben, die seit Jahren auf einen neuen Teil des Freibeuter-Franchise warten. Zuletzt sollen gleich zwei Filme in Planung gewesen sein. Aber für einen großen Teil der Community ist vor allem eine Frage wichtig: Kehrt Johnny Depp als Jack Sparrow zurück? Produzent Jerry Bruckheimer hat eine Antwort darauf.

Fluch der Karibik 6 mit Johnny Depp: Der Star will nicht um jeden Preis zurückkehren

Im Gespräch mit Entertainment Weekly erklärte Bruckheimer jetzt zu Depps möglicher Rückkehr: "Wenn ihm sein Part im Drehbuch gefällt, würde er es machen, denke ich. Es geht darum, was auf der Seite steht, wie wir alle wissen."

Wie der Produzent verriet, steckt der nächste Fluch der Karibik-Film gerade in der Vorbereitungsphase: "Wir arbeiten an einem Drehbuch. Es muss einfach passen. Wir sind noch nicht so weit, aber nah dran."

Bruckheimer erklärte zuvor, dass der nächste Film ein Reboot werden solle – Depp, den er als "guten Freund" und "unglaublichen Künstler" bezeichnet, hätte er trotzdem gerne an Bord. Wie es sich mit dem ebenfalls angekündigten zweiten Film verhält, verrät der Produzent nicht.

Johnny Depp war zuletzt 2017 in Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache als Sparrow zu sehen. Das Franchise, das laut The Numbers bisher weltweit über 4,5 Milliarden Dollar einspielte, lag zuletzt auf Eis – unter anderem aufgrund Depps Gerichtsprozesses gegen Ex-Frau Amber Heard.

Wann kommt Fluch der Karibik 6?

Fluch der Karibik 6 hat noch keinen konkreten Kinostarttermin. Da momentan offenbar gegenwärtig noch die Story geschrieben wird, wird das neue Piraten-Abenteuer in jedem Fall noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Wir gehen nicht vor 2027 von einer Veröffentlichung aus. Wie über die mögliche Besetzung Depps hinaus das Casting aussehen könnte, ist nicht bekannt.