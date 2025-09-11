"Frisch geklaut von Joko und Klaas": Stefan Raab-Fans sind irritiert von kurzer Laufzeit seiner neuen Show

Stefan Raab ist zurück aus der Sommerpause. Zusammen mit Elton geht er nicht nur mit Die Unzerquizbaren an den Start, sondern kündigte vor Kurzem auch Die Stefan Raab Show an. Doch eine Sache irritiert Fans an der neuen Show.

Stefan Raab hat kürzlich mit Die Stefan Raab Show sein neues Solo-Projekt angekündigt. Dabei sorgte er nicht nur wegen seiner kryptischen Instagram-Posts für Verwirrung, sondern auch die eigentliche Ankündigung verwirrte einige Fans – nicht zuletzt wegen des zukünftigen Sendedatums.

Die Stefan Raab Show: Sendetermine sorgen für Verwirrung

Zuletzt wurde Die Stefan Raab Show für den kommenden Dienstag angekündigt und suggeriert auch zukünftig, um 20:15 Uhr dort ihren Sendeplatz zu haben – und damit TV total auf ProSieben den Kampf anzusagen. Doch nach DWDL-Informationen soll die Show voraussichtlich jeden Mittwoch laufen – am Dienstag soll nur die erste Folge kommen in einer besonders kurzen Form. Die Ankündigung soll daher in der Form nur ein PR-Stunt gewesen sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der Ankündigung irritiert auch die Länge der Show. Laut RTL läuft Die Stefan Raab Show nächste Woche am Dienstag und Mittwoch um 20:15 Uhr, aber nur für jeweils 15 Minuten. Die Laufzeit erinnert stark an die 15 Minuten, die Joko und Klaas von ProSieben spendiert bekommen, wenn sie gegen den Sender in Joko & Klaas gegen ProSieben gewinnen. Bedient sich hier Stefan Raab etwa an Elementen des beliebten TV-Duos?



Weitere TV-News:

Die Stefan Raab Show: Fans sehen Ähnlichkeit zu Joko und Klaas

Fans sind sich bei der Ankündigung ziemlich einig. Viele assoziieren sie mit den 15 Minuten von Joko & Klaas gegen ProSieben. "Frisch geklaut von Joko und Klaas", schreibt eine Person auf Instagram. Eine Person impliziert eine Ähnlichkeit zum ProSieben-Duo:



15 Minuten live? Das Konzept kommt mir doch irgendwie bekannt vor.

Eine andere Person schreibt auf Instagram: "15 Minuten live – da hat sich jemand 'inspirieren' lassen". Inwiefern Stefan Raab sich hier wirklich an Joko und Klaas bedient hat, kann man nur beurteilen, wenn die Show nächste Woche läuft. Nach den 15 Minuten der Stefan Raab Show läuft auf RTL das geplante Sommerhaus der Stars.

