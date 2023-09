Fürs Heimkino sichern: Versauter Film mit Jennifer Lawrence löste vor Kinostart eine Kontroverse aus

Selten wurde eine Komödie schon vor dem Erscheinen so heiß diskutiert: Seit der erste Trailer veröffentlicht wurde, stritten Kinofans intensiv über No Hard Feelings. Jetzt könnt ihr euch den Film mit Jennifer Lawrence fürs Heimkino sichern.

Der neueste Film mit Jennifer Lawrence, bekannt aus Die Tribute von Panem, löste schon mit dem ersten Trailer eine große Diskussion aus. Was der Grund dafür ist und warum No Hard Feelings als wohl vertrautester Film der erfolgreichen Schauspielerin gilt, davon könnt ihr euch selbst ein Bild machen.

Denn die Komödie erscheint am 14. September auf DVD und Blu-ray. Ihr könnt sie euch jetzt schon bei Amazon vorbestellen und bekommt sie pünktlich zum Erscheinungstermin geliefert.

No Hard Feeling fürs Heimkino bestellen

Für die Ungeduldigen unter euch gibt es die Komödie jetzt schon als Stream bei Amazon Prime Video zu kaufen. Alle anderen bekommen bei der Blu-ray (und DVD) folgende Inhalte:

Ungeschnittene Kinofassung

Making-Of No Hard Feelings

Vorstellung der Charaktere

Outtakes

Bloopers

Darum löste No Hard Feelings eine Kontroverse aus

Die freche Sommerkomödie dreht sich um die von Jennifer Lawrence gespielte Uber-Fahrerin Maddie, die den 19-jährigen Percy verführen soll. Die Krux daran: Maddie ist mit 30 Jahren. Dieser zentrale Aspekt der Handlung löste im Vorfeld heftige Diskussionen aus. Viele sahen sich an das sogenannteerinnert, was die Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen beschreibt, mit der Absicht sie zu missbrauchen.

Hier könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Trailer machen:





No Hard Feelings - Red Band Trailer (Deutsch) HD

Doch wenn ihr den Film seht, werdet ihr schnell bemerken, dass an dem Vorwurf nichts dran ist. Wie unsere Chefredakteurin Lisa Ludwig treffend beschreibt, bringt No Hard Feelings nicht das "Pimmelwitz-Genre" der frühen 2000er zurück, sondern "ist eine relativ durchschnittliche Buddy-Comedy". So versaut, wie die Story klingt, ist der Film dann am Ende nämlich doch nicht.

Und vielleicht noch überraschender: Die Komödie kam beim Publikum und der Fachpresse erstaunlich gut an. Bei Rottentomatoes gibt es 71 Prozent positive Bewertungen von Kritiker:innen. No Hard Feelings hat seine besten Momente, wenn Regisseur Gene Stupnitsky eine bestens gelaunte Jennifer Lawrence herrlich frei drehen lässt.

