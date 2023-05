Nach Netflix-Hit kommt der versauteste Film in Jennifer Lawrences Karriere – und der sorgt jetzt schon für eine Kontroverse

In der kommenden Komödie No Hard Feelings soll Jennifer Lawrence in der Hauptrolle einen 19-Jährigen entjungfern. Schaut den neuen Trailer zum Film, der kontrovers diskutiert wird.

Mit Filmen wie dem Netflix-Erfolg Don't Look Up und dem Apple TV+-Drama Causeway ist Jennifer Lawrence nach einer Schauspiel-Pause zurückgekehrt. Dieses Jahr kommt mit No Hard Feelings eine derbe Komödie mit ihr ins Kino, die an ungezügelte Highschool- und Teenie-Filme aus den späten 90ern und frühen 00er Jahren erinnert. Jetzt ist ein neuer Trailer zu der Komödie erschienen, die aufgrund der Story schon vor dem Start Diskussionen auslöst. Schaut hier den neuen Trailer zu No Hard Feelings: No Hard Feelings - Trailer 2 (English) HD Altersunterschied in neuer Jennifer Lawrence-Komödie löst Kritik aus No Hard Feelings dreht sich um Maddie (Lawrence), sie sich als Uber-Fahrerin über Wasser hält. Als ihr Auto beschlagnahmt wird, steht sie vor großen Geldsorgen. Daraufhin entdeckt sie eine Anzeige, bei der wohlhabende Eltern ein Date für ihren schüchternen 19-jährigen Sohn Percy (Andrew Barth Feldman) suchen. Unverblümt ausgedrückt: Er soll entjungfert werden, bevor es für ihn aufs College geht. Maddie nimmt das Angebot an, da als Belohnung ein neues Auto auf sie wartet. Schon gelesen? "Das Schlimmste an Hunger Games": Jennifer Lawrence weiß, was sie am Franchise am meisten stört

Dass sich die Story von No Hard Feelings zwischen einer um die 30 Jahre alten Frau und einem 19-Jährigen abspielt, sorgte bereits für kritische Reaktionen. Laut Screen Rant haben viele den ersten Trailer zu der Komödie damit kommentiert, dass der Altersunterschied zwischen den Hauptfiguren unangenehme Grooming-Assoziationen hervorrufen würde. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Was bedeutet "Grooming"? Grooming bezeichnet die gezielte Kontaktaufnahme Minderjähriger durch Erwachsene mit dem Ziel der Missbrauchsabsicht. In den Trailern soll allerdings klar gezeigt werden, dass Percy die Annäherungsversuche von Maddie unangenehm findet und sich dagegen wehrt. Wie genau der Film das Thema aufgreift, ist zudem noch nicht klar. Jetzt im Heimkino: Der beste Film des letzten Jahres Wann startet die neue Jennifer Lawrence-Komödie im Kino? Ab dem 22. Juni 2023 könnt ihr euch selbst von dem Film überzeugen. Dann startet No Hard Feelings in den deutschen Kinos. Ob die Kontroverse rund um den Film den Starttermin noch beeinflusst, ist nicht bekannt. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.