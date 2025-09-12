Gen V bereitet gewaltigen The Boys-Schock vor: Staffel 2 liefert Hinweise auf Mega-Twist

Wer ist Cipher wirklich? Der Bösewicht von Gen V Staffel 2 ist ein wandelndes Geheimnis. Folge 5 liefert jetzt Hinweise auf einen gewaltigen The Boys-Twist.

Die 2. Staffel von Amazons Superhelden-Satire Gen V schickt Marie Moreau (Jaz Sinclair) und ihre Freunde in ein neues Schuljahr voller düsterer Geheimnisse an der Godolkin Universität. Und mittendrin befindet sich der neue Dekan Cipher (Hamish Linklater), der seinem Namen alle Ehre macht und zu den rätselhaftesten Bösewichten des The Boys-Universums gehört.

Folge 5, die seit dem 1. Oktober bei Amazon Prime Video streamt, überrascht nicht nur mit einem unerwarteten The Boys-Cameo. Auch wird das Cipher-Mysterium um neue, verwirrende Rätselebenen erweitert. Und diese geben bereits reichlich Anlass zur Spekulation, welches große Geheimnis der vermeintliche Bösewicht verbirgt.

Achtung, es folgen Spoiler:

Gen V Staffel 2: Wer ist Cipher wirklich?

Cipher ist wahrhaftig eine wandelnde Chiffre und nur schwer zu durchschauen. Welchen finsteren Plan verfolgt er wirklich für Blutbändigerin und Project Odessa-Überlebende Marie? Immerhin soll die God U seiner Aussage nach nur zu dem Zweck errichtet worden sein, um aus ihr eines Tages den stärksten Supermenschen überhaupt zu formen – und er war sogar als "Dr. Gould" bei ihrer Geburt anwesend. Auf jede Antwort folgen neue Fragen, doch mit Folge 5 hat Gen V Staffel 2 vielleicht jetzt schon das Mysterium gelöst, was sich wirklich hinter Cipher verbirgt.

Aber fangen wir erstmal von vorn an: Über Cipher ist so gut wie nichts in der Öffentlichkeit bekannt. Das reicht von seinen Tätigkeiten vor seiner Anstellung als Dekan bis zu seinen wahren Fähigkeiten. Seit Folge 4 wissen wir, dass Cipher anscheinend die Kraft der Gedankenkontrolle besitzt und die Körper anderer Menschen und Supes im Bruchteil einer Sekunde aus der Ferne wie Marionetten steuern kann.

Allerdings geht mit der Enthüllung seiner Fähigkeiten gleich das nächste Rätsel einher. Denn Marie kann mit ihren Fähigkeiten keine Spur von Compound-V in seinem Blut erkennen. Biologisch gesehen müsste er ein ganz normaler Mensch ohne Superkräfte sein. Folge 5 fügt dem Mysterium nun eine weitere Kraft hinzu: Cipher scheint keine Schmerzen spüren zu können und rammt sich, ohne mit der Wimper zu zucken, ein Steakmesser in die Hand.

Darüber hinaus enthüllt die 5. Episode, dass Cipher den mysteriösen und verbrannten alten Mann, der in einer Überdruckkammer gelagert wird, bei sich zu Hause pflegt – mal liebevoll und mal mit drastischer Gewalt. Wer dieser Mann ist, erfahren wir ebenso wenig wie die Hintergründe der Beziehung zwischen Cipher und Seven-Superheldin Sister Sage (Susan Heyward), die gemeinsam einen unbekannten Plan verfolgen, der unter zeitlichem Druck steht.

Nach fünf Episoden wird das Rätsel um Cipher stetig komplexer. Doch schon jetzt liefert Gen V genügend Hinweise, dass der als zentrale Bösewicht aufgebaute Charakter überhaupt nicht der wahre Schurke von Staffel 2 sein könnte. Es ist Zeit für eine Theorie:

Spannende Theorie zu Gen V Staffel 2: Cipher ist selbst eine Marionette des wahren Bösewichts

Gehen wir einmal davon aus, dass Marie mit ihrer Theorie richtig liegt, dass Cipher tatsächlich ein Mensch und kein Supe ist – oder zumindest sein Körper menschlich ist. Gen V hat bereits enthüllt, dass er mit Leichtigkeit fremde Körper kontrollieren kann. Es ist also durchaus möglich, dass auch der Cipher, den wir in Staffel 2 bisher zu sehen bekommen haben, in Wahrheit nur eine ferngesteuerte Fleischhülle sein könnte und sich der wahre Manipulator im Hintergrund versteckt hält.

Eine derartige Enthüllung würde den Gegenspieler der jungen Hauptfiguren ungemein gefährlicher machen. Selbst, wenn sie ihren Dekan töten würden, könnte der wahre Bösewicht sich einfach einen neuen Körper schnappen. Daraus ergeben sich direkt spannende Anschlussfragen: Wem gehört Ciphers Körper wirklich? Und wo versteckt sich der wahre Schurke? Könnte es sich etwa um den verbrannten alten Mann handeln, der sich in Ciphers Haus aufhält und ihm aufmerksam beim Sex mit Sage zuschaute?

Unterstützt wird diese Theorie von einer Aussage Jordans (London Thor). Als diese zuvor in Folge 4 während des Kampfes gegen Marie von Cipher besessen wurde, verspürte Jordan, dass der Schulleiter dauerhaft unter Schmerzen stehen muss. Diese Information könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Bewusstsein des mit Brandnarben umhüllten Fremden tatsächlich in Ciphers Körper steckt.

Hört die Poscast-Folge zu Gen V-Staffel 2:

Derartige Twists sind im The Boys-Universum keine Seltenheit. Eine ähnliche schockierende Wendung vollzog die Hauptserie zuletzt in Staffel 4, als sich der von Jefrey Dean Morgan verkörperte Joe Kessler schlussendlich als ein wandelndes Hirngespinst von Billy Butcher offenbarte. Ob die Theorie eines zweiten, geheimen Bösewichts wirklich Früchte tragen wird, erfahren wir in den kommenden Wochen.

Wann kommt Folge 6 und der Rest von Gen V Staffel 2?

Drei Folgen hat Gen V Staffel 2 noch Zeit, um Antworten zu liefern, welche Pläne Cipher wirklich verfolgt, was es mit seinen Superkräften trotz fehlendem Compound-V auf sich hat und ob er wirklich die Person ist, die er vorgibt zu sein.

Weiter geht es kommenden Mittwoch, am 8. Oktober 2025, mit Episode 6. Voraussichtlich ab 9.00 Uhr morgens steht diese zum Abruf bereit. Die letzten zwei Folgen von Staffel 2 erscheinen in den Wochen darauf, am 15. und am 22. Oktober 2025 bei Prime Video.