Der große Billy Butcher-Twist erklärt: The Boys Staffel 4 enthüllt die Wahrheit über Jeffrey Dean Morgans Charakter

Wer ist Joe Kessler wirklich? Die 4. Staffel von The Boys enthüllt in Folge 6 jetzt das große Geheimnis um den mysteriösen Charakter von Jeffrey Dean Morgan.

Bereits seit Jahren versuchen Jeffrey Dean Morgan und die Amazon-Serie The Boys zusammenzufinden. Mit Staffel 4 hat es endlich geklappt und der The Walking Dead-Star ist tatsächlich in der Superhelden-Satire seines früheren Supernatural-Bosses Eric Kripke zu sehen.

In der 4. Staffel von The Boys lernen wir Jeffrey Dean Morgan als Joe Kessler kennen, der die böse Seite von Billy Butcher (Karl Urban) herauszukitzeln versucht und das Publikum vor allem mit einer Frage quält: Wer ist Kessler wirklich? Folge 6 liefert jetzt die überraschende Antwort.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Boys:

The Boys Staffel 4 auf den Spuren von Fight Club: Butcher und Kessler sind ein und dieselbe Person

Der Twist in aller Kürze erklärt: Viele Fans haben es bereits spekuliert und jetzt haben wir die Antwort. Billy Butchers früherer CIA-Kontakt Joe Kessler ist keine echte Person, sondern ein Hirngespinst und die Personifizierung von Butchers dunkelsten Gedanken.

Amazon Joe Kessler ist die böse Seite von Billy Butcher

Enthüllt wird dieser Twist mit einem intensiven und fesselnden Moment in Folge 6. Der entführte Wissenschaftler Sameer Shah (Omid Abtahi) soll für Butcher eine neue Version des Supes-Virus erschaffen, die potent genug ist, um Homelander zu töten. Eine derartige Virus-Variante wäre allerdings extrem instabil und könnte eine Pandemie auslösen, die alle Supes auf der Erde umbringt.

Es entsteht eine hitzige Diskussion. Kessler findet den Plan super, auch wenn dies de facto ein Genozid aller Supes bedeutet. Butcher hingegen äußert seine berechtigte Bedenken. Schließlich beginnt auch noch der Geist Beccas (Shantel VanSanten), der Butcher seit Beginn der Staffel verfolgt, auf ihn einzureden. Die Situation eskaliert, als Kessler plötzlich Becca anschreit. Moment, was?

Just in diesem Moment wird Billy Butcher klar, dass nicht nur Becca, sondern auch Joe Kessler von Anfang an nicht real war. Der echte Kessler ist bereits seit langer Zeit tot. Damit beantwortet The Boys auch, was es wirklich mit Butchers Blackout wenige Folgen zuvor auf sich hat. Die Kessler-Persona hat seinen Körper übernommen und den Supe Ezekiel brutal ermordet.

Billy Butcher wird zur The Boys-Version von Venom

In der 4. Folge von Season 4 erfuhren wir, dass Butcher sich Monate zuvor eine Dosis Compound V verabreichte, in der Hoffnung, so seinen durch Temp-V ausgelösten Tumor zu heilen. Stattdessen erschuf er dadurch etwas noch Schlimmeres, das sich wie ein Wurm durch seinen Körper schlängelt – und in Form einer abgespaltenen Persönlichkeit mit ihm kommunizieren kann. Die Parallelen zum Marvel-Symbionten Venom sind unverkennbar.

Amazon Wird Billy Butcher bald zum Suoerschurken?

Nach dem großen The Boys-Twist stellt sich nun die Frage, wie es für Billy Butcher in Staffel 4 weitergeht. Da er sich seiner Situation bewusst ist, beginnt nun ein Kampf um die eigene Persönlichkeit, der drastische Folgen für die Supes auf der ganzen Welt haben könnte.

The Boys ebnet damit den Weg für eine etwas abgewandelte Adaption Butchers düsterem Schicksal aus Garth Ennis' Comic-Reihe. In der Vorlage nimmt der Hass Überhand und verwandelt ihn in den ultimativen Bösewicht der Geschichte, der alle Supes kompromisslos auslöschen will. Die Amazon-Serie hat nun eine interessante Möglichkeit gefunden, diese radikale Wandlung erklären zu können, ohne den über mehrere Staffeln hinweg komplex aufgebauten Charakter direkt in einen eindimensionalen Schurken zu transformieren.

Sollte es Butcher nicht gelingen, seine finstersten und abtrünnigsten Gedanken in Schach zu halten, könnte die Kessler-Persönlichkeit komplett von ihm Besitz ergreifen. Was wird am Ende siegen: Empathie und Menschlichkeit oder doch der Hass? Oder ist sogar mit Blick auf das Marvel-Vorbild Venom eine Art Koexistenz zwischen dem "guten" Butcher und seiner "bösen" Supe-Seite möglich? Der Konflikt, der den Charakter Billy Butcher seit Beginn der Serie definiert, wird jetzt auf ein ganz neues Level gehoben.

Eine Antwort ist uns The Boys aber auch nach der Enthüllung noch schuldig: Bisher haben wir nämlich noch nicht gesehen, wie Butchers Superkraft tatsächlich funktioniert – und wie er im Supe-Modus aussieht. Vielleicht doch wie ein schwarz-schleimiger The Boys-Venom?

Mehr News zu The Boys:

Wann kommen Folge 7 und das Finale von The Boys Staffel 4?

Zwei Folgen hat The Boys Staffel 4 noch Zeit, um Billy Butchers gespaltene Supe-Persönlichkeit zu erforschen – und uns noch ein paar weitere intensive Szenen zwischen Karl Urban und Jeffrey Dean Morgan zu spendieren.



Weiter geht es kommende Woche, am 11. Juli 2024, mit Episode 7. Ab 9.00 Uhr morgens steht diese zum Abruf bereit. Die finale Episode von Staffel 4 mit dem Titel Assassination Run erscheint in der Woche darauf, am 18. Juli 2024 bei Prime Video.