Gute Nachrichten für The Boys-Fans: Amazons brutale Superhelden-Serie soll in Kürze mit Staffel 5 fortgesetzt werden

Amazons brutales Superhelden-Flaggschiff hat offenbar weiterhin freie Fahrt. The Boys Staffel 5 wird offenbar in wenigen Wochen gedreht, wie ein Bericht jetzt andeutet.

Irgendwann herrscht in Hollywood Knappheit an Kunstblut, und The Boys wird daran schuld sein. Fans von Amazons extrem brutaler Superhelden-Serie warten gegenwärtig noch auf Staffel 4, dabei ist Staffel 5 angeblich bereits längst gesetzt. Und soll in Kürze mit den Dreharbeiten beginnen.

The Boys Staffel 5 und ein neues Spin-off: Amazon konzipiert riesige Superhelden-Welt

Laut einem Bericht von North Hollywood Buzz werden die Dreharbeiten zu The Boys Staffel 5 von April bis August 2024 in Toronto stattfinden. Offiziell bestätigt ist die neue Staffel nicht. North Hollywood Buzz beruft sich auf "Produktionslisten", über die gängigerweise die Koordination von Cast, Crew, Ressourcen und Drehorten geregelt werden.

Sollte das Gerücht stimmen, bestätigt es einmal mehr Amazons Expansionsdrang für das erfolgreiche Superhelden-Franchise. Neben der Mutterserie existieren drei geplante oder bereits produzierte Spin-offs:

Wann kommen The Boys Staffel 4 und 5 zu Amazon Prime Video?

The Boys Staffel 4 wird am 13. Juni 2024 bei Amazon Prime Video anlaufen. Sollte Staffel 5 bestätigt werden, könnten wir uns einen Starttermin Anfang 2025 vorstellen. Die Kunstblut-Industrie zittert schon.

