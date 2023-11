Die beste Serie bei Amazon wächst weiter: 4. (!) The Boys-Serie in Arbeit und ein Star Wars-Star ist mit dabei

The Boys ist nicht aufzuhalten. Amazons blutiges Superhelden-Franchise bekommt eine vierte Serie, bei der auch ein Held des Star Wars-Universums involviert ist.

Wie viel Blut kann man Superhelden-Fans zumuten? Sehr viel, wenn es nach dem The Boys-Franchise geht. Nach der Hauptserie und zwei Spin-offs steht jetzt ein neues Abenteuer in den Startlöchern: The Boys: Mexico kommt. Und Star Wars: Andor-Darstelller Diego Luna ist mit dabei.

Amazon produziert neue The Boys-Serie mit Star Wars-Held und Superstar

Wie Deadline berichtet, wird Blue Beetle-Autor Gareth Dunnet Alcocer als Showrunner der Serie fungieren. Luna und sein Schauspiel-Kollege Gael García Bernal (Old) werden die Serie produzieren und sind womöglich auch vor der Kamera in kleinen Rollen zu sehen.

Disney Diego Luna in Star Wars: Andor

Wie der Name bereits enthüllt, soll die neue The Boys-Serie im lateinamerikanischen Mexiko spielen. Details zur Story sind darüber hinaus noch nicht bekannt. Es handelt sich um das dritte The Boys-Spin-off nach The Boys Presents: Diabolical und Gen V.

Wann kommt das neue The Boys-Spin-off zu Amazon?

Einen offiziellen Starttermin für die neue The Boys-Serie gibt es derzeit noch nicht. Mit Blick auf den Stand der Produktion rechnen wir nicht vor Mitte 2025 mit der Veröffentlichung. Staffel 4 der Mutterserie wird voraussichtlich bis Mitte 2024 erscheinen.

Wir haben uns deswegen fünf große Streaming-Dienste in Deutschland ausgesucht und stellen sie vor. Dabei beantworten wir wichtige Fragen zum Preis, zu den angebotenen Serien und Filmen und mehr.

