"Habe mir jahrelang den Hintern aufgerissen": Amanda Seyfried hat 6-mal (!) für Wicked vorgesprochen und trotzdem verloren

Amanda Seyfried kann bekanntlich nicht nur schauspielern, sondern auch sehr gut singen. Eine Hauptrolle im Fantasy-Musical Wicked bekam sie trotz großem Aufwand aber nicht.

Für ihre Rolle der gutmütigen Hexe Glinda im Fantasy-Blockbuster Wicked wurde Ariana Grande von der Kritik gefeiert und erntete neben diversen Auszeichnungen auch eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin.

Beim Casting für den Part setzte sie sich unter anderem auch gegen Amanda Seyfried durch, wie letztere kürzlich im Podcast In the Envelope: The Actor's Podcast verriet. Der Mamma Mia!-Star plauderte darin über seine allgemeine positive Haltung zu Vorsprechen und offenbarte dabei die erfolglosen Bemühungen um die Glinda-Rolle in Wicked.

Amanda Seyfried wollte Wicked-Rolle unbedingt, doch Ariana Grande bekam sie

Zwar gab Seyfried in der Podcast-Episode zu, dass sie dank ihres Status in Hollywood für gewöhnlich keine Casting-Prozesse mehr absolvieren müsse, Wicked stellte dabei als Musical jedoch eine besondere Ausnahme dar:

Ich habe etwa sechsmal für Wicked vorgesprochen, weil das genau passen musste. Und ich habe es geliebt. Ich war sehr beschäftigt. Ich hatte kaum Zeit dafür, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe mir jahrelang den Hintern für diese Musik aufgerissen.

Letztendlich fruchtete Seyfrieds großer Eifer dennoch nicht, ging die Rolle doch bekanntlich an ihre Kollegin Ariana Grande. Groll hegt sie deshalb jedoch keineswegs, wie sie dem People Magazine im Dezember 2024 nach Erscheinen des Films verriet:

Es ist extravagant, und das ist es, was sie [Grande] wirklich gut kann. Und [meine Kinder] haben den Soundtrack nonstop gespielt. Alles ist so, wie es sein soll, ganz sicher.



Seyfried wird trotzdem bald wieder auf der Leinwand singen

Ohnehin läuft es für Seyfried seit geraumer Zeit auch ohne Wicked wie geschmiert: 2021 wurde sie für ihre Rolle in David Finchers Biopic Mank mit einer Oscar-Nominierung bedacht, ein Jahr später erhielt sie den Emmy für ihre Darstellung einer Hochstaplerin in der Hulu-Serie The Dropout.

Auf ihren Gesang, den sie schon in zwei Mamma Mia!-Filmen und Les Misérables zum Besten gab, müssen wir aber auch in Zukunft nicht verzichten. Zu ihren kommenden Projekten zählt nämlich auch das Historien-Musical Ann Lee von Mona Fastvold (Der Brutalist).

Wann kommt Wicked 2 in die Kinos?

Wicked: Teil 2, natürlich wieder mit Ariana Grande als Glinda, startet noch dieses Jahr in den deutschen Kinos: Am 20. November 2025 ist es so weit und Fans erfahren, wie die Geschichte des erfolgreichen Fantasy-Vorgängers fortgesetzt wird. Der erste Teil ist seit heute in der Streaming-Flatrate von WOW verfügbar.