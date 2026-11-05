Ich verliebte mich in Harry Potter, weil mich ein Schwarm Wespen halbtot gestochen hat

Manche Leute gelangten zu Harry Potter, weil sie Zauberer mögen oder Ende der 90er den neuen Buch-Hype ergründen wollten. Ich dagegen wurde von 30 Wespen vergiftet.

Die Schmerzen sind unerträglich. Mein ganzer Körper pulsiert und brennt, Arme, Rücken und Beine sind übersät mit geröteten Einstichen. Die Fenistil-Patina auf der Haut hat im Angesicht so vieler Stiche das Handtuch geworfen. Meine besorgten Eltern schwirren durch die Gegend und bringen Tee, aber mir ist alles egal. Ich kann nur an eines denken: Was verbirgt sich in der Kammer des Schreckens?

Als mittlerweile erfahrener, abgestumpfter Erwachsener habe ich vergessen, wie tief ich als Kind in Büchern versunken bin. Wie die Seiten vorbeirasen, während man fantastische Abenteuer im Kopf zusammenträumt. Niemals mehr als bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens, das sogar die Schmerzen und das Gift von 30 Wespenstichen heilen konnte.

Eine Wespenattacke brachte mich zu Harry Potter

Das Tessin ist ein Ort für Menschen, die die Schweiz von Postkarten kennen. Der italienischsprachige Teil des Landes protzt mit den verschneiten Gipfeln steiler Berge, die im Abendrot glühen. Mit saftigen grünen Tälern und poetischen, 200 Meter hohen Wasserfällen. Außerdem mit über einer Billion Wespen, wie Gemini mir erzählt.

Meine wanderbegeisterten Eltern hat das im Jahr 1999 nicht gejuckt. Die Herbstferien verbrachten wir in der Nähe des Ortes Casserio mit Ausflügen in die Natur. Eines Tages – wir kehrten gerade vom Höhenzug eines Berges zum Parkplatz zurück – passierte es: Sie lauerten uns auf.





"Warte mal", sagte mein Vater schockiert, "halt mal an". Ich hielt inne. Er begann, mit einem Strauch über meinen Rücken zu pinseln und wurde immer nervöser. Ich fragte ihn, was los sei. Ich hätte Wespen auf dem Rücken, erklärte er. Ich drehte den Kopf zur Seite, sah meine Mutter, die hinter uns gelaufen war, und erschrak: Die Viecher saßen in dichten Schwärmen auf ihren Armen.

Mein Vater ist ein besonnener Mann, aber sein Herumgestreiche war für die aufgeschreckten Insekten wohl trotzdem zu viel. Ich spürte den ersten Stich, dann den zweiten. Ich muss geschrien haben, vielleicht geweint. Ich weiß nur noch, dass wir anfingen zu rennen, wie wild, zum Auto, in der Hoffnung, die Viecher loszuwerden, die plötzlich wie wahnsinnig auf uns einstachen.

15 Stunden später lag ich unter drei Lagen von Decken auf unserem Bettenlager. Die Nacht war hart gewesen, und der Schmerz der vielen Stiche hatte kaum nachgelassen. Doch ein Buch lenkte mich völlig von den Qualen ab: Meine Eltern hatten mir Harry Potter und die Kammer des Schreckens für den Urlaub geschenkt.

Ich verschlang Die Kammer des Schreckens in 2 Tagen – trotz Schmerzen

Heute, wo Harry Potter ein Milliardenfranchise und J.K. Rowling ein schrecklicher Mensch ist, vergisst man leicht, wie brillant ihre Bücher geschrieben sind. Ich verschlang den zweiten Band, der einige Monate zuvor erschienen war, in zwei Tagen. Ich las ununterbrochen. Warum auch nicht? Iich musste schließlich das Gift von 30 Wespen ausdünsten.

Ich hasste die groteske Gemeinheit der Dursleys und jubelte, als Ron Harry mit dem Auto befreite. Ich erschrak über die finsteren Prophezeiungen, die an den Wänden von Hogwarts auftauchten – "die Kammer des Schreckens wurde geöffnet". Was für ein Name für ein 10-jähriges Gehirn. Ich sprang beinahe aus dem Bett, als Harry das Geheimnis lüftete.

Die häusliche Brutalität der Dursleys, die Strenge der Lehrkräfte, der genüssliche Sadismus Tom Riddles: Rowlings Talent liegt darin, zu wissen, wie viel man Kindern zumuten kann. Das fällt mir nach 27 Jahren auf.

Als ich im Oktober 1999 nach zwei Tagen das Bett verließ, waren die 30 abheilenden Stiche auf meinem Körper nicht mehr als eine Lappalie. Ich dagegen hatte neue Freunde gefunden, Freunde fürs Leben, so dachte ich zumindest. In Harry, Hermine und Ron, im weisen Dumbledore und der gutmütigen McGonagall. Ich hatte in 48 Stunden ein ganzes Reich bereist, ein ganzes Leben gelebt.

Harry, Ron und Hermine bleiben für immer bei mir

Eine Woche später saß ich wieder in Freiburg auf der Schulbank. Wir hatten Deutschunterricht und sollten von unseren Herbstferien erzählen. Ich wusste natürlich genau, was ich sagen würde. Doch kurz vor mir kam eine Klassenkameradin, nennen wir sie Nora Schneider, an die Reihe. Sie erzählte von dem tollen Buch, das sie im Urlaub gelesen habe. Ein Buch mit Zauberern. Und einer Schule. Und Basilisken.

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Ich war zehn Jahre alt und lernte in einem Sekundenbruchteil, dass Helden und Vorbilder einem nie ganz allein gehören. Es tat weh. Das Harry Potter-Fieber war mit aller Kraft ausgebrochen und begann seinen Siegeszug um den Erdball. Zwei Jahre später feierte Harry Potter und der Stein der Weisen seine Weltpremiere am Londoner Leicester Square.

Was ich heute von dem Franchise halten soll, weiß ich nicht. Ich bin kein Fan wie einige, die jedes Jahr die Filme schauen. Ich freue mich nur mit einem halben Herzen auf die Serie. Aber diese drei – Harry, Ron, Hermine – bleiben seit dem Tag der Wespen in meinem Herzen.