Harry Potter-Star kommt nach Mittelerde: Amazons Herr der Ringe-Serie kündigt für Staffel 2 aufregende Namen an

Die 2. Staffel des Fantasy-Serien-Epos Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht von Amazon Prime * ist längst in Produktion. Nachdem schon vieles zur 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie bekannt war, verkündete der Streaming-Dienst nun 3 neue Cast-Mitglieder, inklusive eines Harry Potter-Darstellers.

Bereits vor mehreren Monaten gab Amazon in zwei Etappen zahlreiche Cast-Neuzugänge für Die Ringe der Macht Staffel 2 sowie einen ersetzten Star bekannt. Jetzt legte die große Fantasy-Serie mit weiteren, alles andere als unbekannten Namen nach. Sie werden wiederkehrende Herr der Ringe-Rollen verkörpern, auch wenn noch nicht bekannt ist, welche Figuren das konkret im Staffel 2-Kampf gegen Sauron (oder an seiner Seite) sein werden.

Ciaran Hinds in The Terror

Der nordirische Darsteller Ciarán Hinds wurde zuletzt für Belfast mit einem Nebendarsteller-Oscar nominiert, ist den meisten wohl aber als Steppenwolf in Zack Snyder's Justice League oder als Albus Dumbledores Bruder Aberforth in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 bekannt. Nun gehört er auch zur Fantasy-Welt von Der Herr der Ringe. Passen würde er zum Beispiel in die angekündigte Rolle des elbisches Schiffsbauers Círdan.



Der britische Darsteller Rory Kinnear war in den letzten vier James Bond-Filmen als Tanner dabei und sammelte Fantasy-Erfahrung als Frankensteins Monster in Penny Dreadful bevor er zu Amazons Herr der Ringe-Serie stieß.

Showtime

Tanya Moodie in The Man Who Fell to Earth