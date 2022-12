Herr der Ringe-Serie holt 8 neue Stars für Staffel 2 – und bedient sich ordentlich beim Konkurrenten Netflix

Die Besetzung für die 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie wächst weiter. Ein neuer Schwung spült 8 Stars in die Serie, von denen allein 5 bereits in Netflix-Serien mitgespielt haben.

Es sind bewegte Tage für die Herr der Ringe-Serie von Amazon. Lange tat sich wenig rund um die 2. Staffel des Fantasy-Projekts. Letzte Woche hatte Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die Darstellerinnen und Darsteller für 6 neue Figuren verkündet – und eine aufsehenerregende Neubesetzung: Adar erhält einen neuen Schauspieler.



Variety zufolge stoßen nun 8 weitere Stars zur Produktion und diesmal hat Amazon offenbar zum Streaming-Nachbarn geschielt. Denn ihr kennt die Neuzugänge aus etlichen Netflix-Serien wie Bridgerton, Sandman oder The Last Kingdom. Hier kommt die Übersicht mit Bildern der Schauspielerinnen und Schauspieler.

8 neue Besetzungsmitglieder für Herr der Ringe Staffel 2

Zunächst die 5 Netflix-Stars:

Stuart Bowman (Bodyguard)

William Chubb (Sandman)



Kevin Eldon (The Last Kingdom)



Will Keen (The Crown)



Calam Lynch (Bridgerton)



Die 3 weiteren Neuzugänge:

Selina Lo (Boss Level)



Oliver Alvin-Wilson (The Bay)

Gavi Singh Chera (The Undeclared War)

Welche Figuren spielen die neuen Darstellerinnen und Darsteller?

Dazu gibt es leider noch keine Informationen. Amazon vermeidet bei Casting-Meldungen direkte Rollenzuschreibungen, um nicht zu viel über die Handlung zu verraten. Da bleibt nur: viel Spekulatius. Hier haben wir 5 neue Figuren aufgelistet, die in der 2. Staffel definitiv besetzt werden müssen. Darunter etwa Elendils zweiter Sohn Anárion und Galadriels Ehemann Celeborn.

Wann startet Herr der Ringe Staffel 2?

Etwa 2 Jahre Wartezeit kommen auf Herr der Ringe-Fans zu. Wahrscheinlich startet Staffel im Herbst 2024. Alle weiteren Infos zu den neuen Folgen könnt ihr hier in unserer ausführlichen Übersicht nachlesen.

Podcast: Die Ringe der Macht Folge 5 & 6 mit Recap, Theorien und Erklärungen

In der 5. und 6. Folge von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Abschiede und Udûn) entlädt sich ein lange vorbereiteter Konflikt in der ersten Schacht der Fantasy-Serie, die in einer visuell berauschenden Katastrophe endet. Wir diskutieren Wendungen, Theorien und Figuren.

Ob es nun um erhärtete Sauron-Verschwörungen oder die neuen Mystikerinnen geht, die den Fremden suchen: Wir erklären Herr der Ringe-Elemente von Mithril bis Adar und sprechen über die schönsten und ärgerlichsten Momente der neuen Folgen.