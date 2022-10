Die Ringe der Macht: In Staffel 2 erwarten uns 5 neue Figuren, darunter auch bekannte Herr der Ringe-Elben

Die 2. Staffel von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht dürfte uns einige spannende Neuzugänge bescheren, die den Cast um Tolkien-Berühmtheiten ergänzen.

Wer nach dem großen Finale von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime * sehnsüchtig auf Staffel 2 wartet, wird etwa zwei Jahre Geduld mitbringen müssen. Trotzdem schürte die Fantasy-Serie schon mit versteckten Andeutungen sowie offiziellen Ankündigungen neuer Figuren in Staffel 2 die Vorfreude. Wir stellen euch die 5 spannendsten Kandidaten vor, die in der nächsten Season auf Sauron, Galadriel und Co. treffen dürften.



1.) Bestätigter Herr der Ringe-Neuzugang: Tolkien-Elb Círdan ist schon besetzt

Neben einem Sauron-Versprechen nach Breaking Bad-Vorbild haben die Ringe der Macht-Showrunner John D. Payne und Patrick McKay noch mehr zu 2. Staffel durchblicken lassen. Das Auftauchen einer berühmte Tolkien-Figur ist somit sicher bestätigt : Círdan, der Schiffsbauer wurde besetzt. Sein Schauspieler wird trotz begonnener Dreharbeiten aber noch geheimgehalten. Der weise Elb ist eines der ältesten Spitzohren Mittelerdes und hat, wie sein Beiname schon verrät, ein Faible für die Erschaffung elbischer Boote.



Círdan tauchte als Herr der Grauen Anfurten eigentlich auch in J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe auf, wurde von Peter Jackson jedoch nicht in seine Filme aufgenommen. Der Sindar-Elbenfürst ist auch als Nowë bekannt und war der Träger des Elben-Rings Narya (bevor dieser an Gandalf ging). Er wird als silberhaarig, mit Augen klar wie Sterne und, für Elben ungewöhnlich, mit Bart beschrieben (der Neid bärtiger Zwergen-Frauen ist ihm also sicher).

2.) Die Ringe der Macht hat die Ankunft von Isildurs Bruder Anárion längst vorbereitet

Wer Das Silmarillion * oder Die Anhänge von Tolkiens Der Herr der Ringe gelesen hat, weiß, dass Isildur nicht der einzige Númenorer ist, der später in Mittelerde noch wichtig wird. Der aktuelle totgeglaubte Pferdeliebhaber, der später Sauron den Ring vom Finger schlagen wird, hat nämlich noch einen Bruder. Und Elendils zweiter Sohn Anárion wurde von der Serie in Folge 3 sogar schon als Seefahrer erwähnt. Hier wurde eindeutig Vorarbeit für seine Einführung geleistet.

© Warner Herr der Ringe-Statuen der Argonath: Isildur und Anárion

Strenggenommen "kennen" Herr der Ringe-Filmfans Anárion sogar schon, denn die zwei Königsstatuen der Argonath, an denen Die Gefährten auf dem Anduin vorbeipaddeln, sind niemand anderes als Darstellungen von Isildur und seinem jüngeren Bruder. Denn die zwei begründen nach der Númenor-Katastrophe ihr Exil-Reich in Mittelerde: Gondor.

3.) Galadriels Ehemann Celeborn muss in Staffel 2 von den Toten auferstehen

Nachdem in Die Ringe der Macht lange Unklarheit zu Galadriels Ehemann Celeborn herrschte, klärte Staffel 1 der Herr der Ringe-Serie in Folge 7 doch noch dessen Schicksal auf: Celeborn zog im Ersten Zeitalter Mittelerdes in den Krieg gegen Saurons Lehrmeister Morgoth und ward danach von seiner Elben-Gattin nicht mehr gesehen. Galadriel hält den Verschollenen für tot.

© Warner Der Herr der Ringe - Die Gefährten: Celeborn (Marton Csokas)

Wir hingegen wissen, dass Celeborn nicht wirklich gestorben sein kann. Denn schließlich tritt er später in Lothlórien den Herr der Ringe-Gefährten gegenüber und muss außerdem noch eine Tochter mit Galadriel hervorbringen, damit Elrond später Celebrían heiraten und Arwen zeugen kann. Dass Celeborn nach der auffälligen Erwähnung in Staffel 1 auftauchen muss, ist so gut wie sicher. Wie er im Verlauf von Staffel 2 bis 5 zurückgebracht wird, verrät die Amazon-Serie aber natürlich noch nicht.

4.) Herr der Ringe-Fanliebling Durin hat einen Bruder – und das bedeutet Ärger

Prinz Durin IV (Owain Arthur) ist im Figuren-Ranking der Herr der Ringe-Serie ein klarer Sieger der Herzen. In Folge 7 von Die Ringe der Macht wird der Zwerg von seinem Vater allerdings so gut wie seines Titels enteignet: Als Durin IV beim Mithril-Suchen die Befehle seines Papas und Königs missachtet, nimmt Durin III (Peter Mullan) dem Sohn die Thronfolger-Halskette ab. Trotzdem betont Durins Gattin Disa (Sophia Nomvete), dass sie und Durin sich den Thron weder von Durins Bruder noch anderen Zwergen-Herrschern streitig machen lassen werden.

© Amazon Die Ringe der Macht: Elrond bekommt Konkurrenz von Durins Bruder

Bei Tolkien ist nichts zu einem Bruder von Durin IV bekannt. Das macht die Erwähnung des bis dato unbekannten Geschwisterkinds umso interessanter. Denn würde die Herr der Ringe-Serie einen solchen benennen, wenn sie nicht auch planen würde, ihn einzuführen? Ein Bruder-Streit um das Zwergenkönigreich Khazad-dûm wäre eine aufregende Wendung für Staffel 2.

5.) Die Ringe der Macht muss aufklären: Wer ist Theos Vater?

Worüber Herr der Ringe-Fans seit Beginn von Die Ringe der Macht spekulieren ist außerdem die auffällige Abwesenheit von Theos Vater. Verbirgt sich mehr hinter dem Erzeuger des Südländer-Jungen (Tyroe Muhafidin)? Warum hält sich Bronwyn (Nazanin Boniadi) so bedeckt zu dessen Identität?

© Amazon Verpasst Die Ringe der Macht Theo in Staffel 2 noch einen Vater?

Die Serie hätte Theos Vater schlicht für tot erklären können. Stattdessen bleibt die Option offen, dass der Unbekannte in Staffel 2 oder später noch auf den Plan tritt. Die Affären- und Vaterschafts-Theorien reichen hierbei von Sauron (in anderer Gestalt) über Adar bis hin zu Khamûl, dem Ostling, der später als einziger Ringgeist von Tolkien einen Namen erhielt.

Die Ringe der Macht: Podcast zum Herr der Ringe-Serienfinale mit Staffel 2-Ausblick

Im großen Finale der 7. und 8. Folge löst Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die größten Rätsel der 1. Staffel auf. Wir diskutieren die Enthüllungen und werfen einen Blick voraus, welche Versprechen die Serie bereits für die 2. Staffel gibt.

Ob versteckte Herr der Ringe-Anspielungen oder versprochene neue Figuren, die zu Galadriel und Sauron stoßen: Wir nehmen das Staffel-Ende ganz genau unter die Lupe und sprechen über die schönsten und schlimmsten Momente gleichermaßen.



Welche neue Figur wollt ihr am meisten in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie sehen?