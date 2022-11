Die Ringe der Macht Staffel 2: Alles Wichtige zu Amazons Herr der Ringe-Serie im Überblick

Staffel 2 von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird gerade gedreht. Erfahrt hier alles Wissenswerte zu Start, Besetzung, Handlung und den neusten Entwicklungen.

Nach Amazons Auftakt von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Prime Video * ist die 2. Staffel längst in Produktion. Wie wir euch bereits über alles Wichtige zur 1. Staffel Die Ringe der Macht informiert haben, werdet ihr an dieser Stelle nun mit immer neuen Updates bezüglich Staffel 2 auf dem Laufenden gehalten. Hier findet ihr folgende Infos:

Startdatum

Die wichtigsten Fakten (Kosten, Staffeln & mehr)

Herr der Ringe-Besetzung: Rückkehrer & Neuzugänge

Handlung von Staffel 2

Kontroversen

Podcast-Folgen

Achtung, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von Amazons Die Ringe der Macht.

Wann startet die 2. Staffel Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon?

Nachdem Staffel 1 von Die Ringe der Macht im September/Oktober 2022 bei Amazon Prime lief, soll der Start von Staffel 2 voraussichtlich zwei Jahre auf sich warten lassen. Ein offizielles Datum steht noch nicht fest. Mit Blick auf die bisherige aufwendige Produktionsgeschichte wird ein Start in der zweiten Jahreshälfte 2024 bei Prime Video erwartet. Die Dreharbeiten begannen am 3. Oktober 2022, wobei diesmal in Großbritannien statt Neuseeland gefilmt wird.

© Amazon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet in Staffel 2

Die wichtigsten Fakten zur Herr der Ringe-Serie im Überblick

Die Besetzung: Wer spielt im Cast der 2. Herr der Ringe-Staffel mit?

Viele Cast-Mitglieder der 1. Staffel werden auch in Staffel 2 zu sehen sein. Im Ringe der Macht-Figuren-Ranking haben sich bereits klare Lieblinge herauskristallisiert. Die Rückkehr folgender Schauspieler:innen ist so gut wie sicher:

© Amazon Welche Herr der Ringe-Figuren kehren in Staffel 2 zurück?

Außerdem werden weitere Darsteller:innen neu zur 2. Staffel der Herr der Ringe Serie stoßen. Der Auftritt 5 neuer Herr der Ringe-Figuren wie des verschollenen Galadriel-Gatten Celeborn wurde bereits in Staffel 1 angedeutet. Offiziell bestätigt ist:

Círdan , der elbische Schiffbauer, sein Schauspieler wird allerdings noch geheimgehalten.

, der elbische Schiffbauer, sein Schauspieler wird allerdings noch geheimgehalten. Newcomer Jamie Bisping soll eine noch unbekannte Rolle spielen (Deckname: Viran).

© Amazon Die Ringe der Macht: Khazad-dûm aka Moria

Dass Jed Brophy der bisher Auftritte in allen Herr der Ringe- und Hobbit-Filmen sowie der Serie hatte, erneut (als Ork) zurückkehrt, ist nicht unwahrscheinlich.

Herr der Ringe-Persönlichkeitsquiz: Welcher Gefährte bist du? Teste dich

Die Ringe der Macht: Die Handlung von Staffel 2 (und darüber hinaus)

Die gesamte Herr der Ringe-Serie widmet sich im Zweiten Zeitalter dem Kampf gegen den erstarkenden Sauron, der nach seinem bösen Lehrmeister Melkor (bzw. Morgoth) die Macht über Mittelerde ergreifen will. Staffel 2 wird diesen Konflikt weiter vorantreiben. Nachdem bislang erst drei der 20 Ringe der Macht erschaffen wurden, muss die Schmuckherstellung nun weiter in Fahrt kommen. Nach den Elben, sollten als nächstes die 7 Zwergen-Ringe und dann die 9 Menschen-Ringe hergestellt werden, bevor Sauron seinen Meister-Ring schmiedet.

Den Showrunnern zufolge erwartet uns nach der Halbrand-Enthüllung ein großer Staffel 2-Fokus auf Sauron: Der vielleicht missverstandene Bösewicht, der seine Identität in Staffel 1 trotz zahlreicher Hinweise verschleierte, darf nun nach Breaking Bad-Vorbild komplexer werden und seine Bosheit vor unseren Augen frei entfalten. Auch seine bei Tolkien erzählte Geschichte als Gestaltwandler Annatar soll dabei Beachtung finden. Wahrscheinlich ist, dass Sauron im neu erschaffenen Mordor aber zunächst auf seinen alten Feind, den gefallenen Elb Adar und seine lichtscheuen Orks, trifft. Dabei könnte er auch dem totgeglaubten Isildur über den Weg laufen.

© Amazon Herr der Ringe: Serien-Ork (Jed Brophy)

Einzelne Handlungsstränge, die sich darüber hinaus schon für Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie andeuten:

Nachdem der Fremde als Zauberer aufgedeckt wurde, führt sein Weg den Meteoriten-Mann mit Harfuß-Mädchen Nori ins östliche Mittelerde: nach Rhûn . Denn allein dort ist die Sternen-Konstellation sichtbar, die er seit seiner Ankunft sucht. Werden sie hier vielleicht den Ostling Khamûl treffen, der später zu einem Ringgeist wird?

als Zauberer aufgedeckt wurde, führt sein Weg den Meteoriten-Mann mit Harfuß-Mädchen Nori ins östliche Mittelerde: . Denn allein dort ist die Sternen-Konstellation sichtbar, die er seit seiner Ankunft sucht. Werden sie hier vielleicht den Ostling Khamûl treffen, der später zu einem Ringgeist wird? Mit der Einführung der unsichtbaren Welt im Staffel 1-Finale dürfte auch die magische Paralleldimension der Nazgûl und Mystikerinnen in der weiteren Erzählung von Die Ringe der Macht eine größere Rolle spielen.

im Staffel 1-Finale dürfte auch die magische Paralleldimension der Nazgûl und Mystikerinnen in der weiteren Erzählung von Die Ringe der Macht eine größere Rolle spielen. Im Insel-Königreich Númenor hingegen, steht nachdem Tod von Míriels Vater Tar-Palantír ein Herrscherwechsel an, der die Weichen für die prophezeite Katastrophe stellen könnte.

hingegen, steht nachdem Tod von Míriels Vater Tar-Palantír ein Herrscherwechsel an, der die Weichen für die prophezeite Katastrophe stellen könnte. Die nun heimatlosen Südländer hingegen flüchten in die Hafenstadt Pelargir .

hingegen flüchten in die Hafenstadt . Bei den Zwergen wiederum ist das letzte Mithril-Wort noch nicht gesprochen. Dem Aufstieg zur Größe muss irgendwann der (Balrog-)Fall folgen. Und ist Durin IV nach dem Streit mit seinem Vater weiterhin Thronfolger von Khazad-dûm?

wiederum ist das letzte Mithril-Wort noch nicht gesprochen. Dem Aufstieg zur Größe muss irgendwann der (Balrog-)Fall folgen. Und ist Durin IV nach dem Streit mit seinem Vater weiterhin Thronfolger von Khazad-dûm? Wie die Elben nun mit ihren drei mächtigen Ringen gegen Sauron vorgehen, zumal Galadriel dessen wahre Identität vorerst für sich behielt.

nun mit ihren drei mächtigen Ringen gegen Sauron vorgehen, zumal Galadriel dessen wahre Identität vorerst für sich behielt. Die Herr der Ringe-Showrunner teasten außerdem bereits eine neue gewaltige Schlacht, die sich über zwei Folgen erstrecken soll.

© Amazon Erste Herr der Ringe-Serien-Schlacht in Folge 6 (Udûn)

Darüber hinaus zeichnet sich jetzt schon ab, worauf die Herr der Ringe-Erzählung nach 5 durchgeplanten Staffeln am Ende hinauslaufen wird: auf die Schlacht des Letzten Bündnisses gegen Sauron. Eine versteckte Szene in Staffel 1 deutete das teils tragische Ende des Finales jetzt schon an.

Ob wir nach der geheimen Bedeutung des Serien-Intros noch mehr von der Mittelerde-Vorgeschichte der Valar und Maiar zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten.

Kritik und Kontroversen rund um Die Ringe der Macht

Ob Kurzhaar-Elben, Zwerginnen-Bärte oder Frust wegen dazuerfundener Figuren: Die Herr der Ringe-Serie wurde beim Publikum kontrovers aufgenommen. Die Reaktionen spalteten sich vor allem in zwei Lager: Nach dem Finale gab es Fan-Stimmen von "grässliche Sauerei" bis "beste Serie des Jahres".

© Amazon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Darüber hinaus waren Anfeindungen wegen ihrer Hautfarbe waren für viele Ringe der Macht-Schauspieler:innen keine Seltenheit. Herr der Ringe-Stars verurteilten die rassistischen Angriffe auf das neue Mittelerde-Personal. Im Zuge der Hasswelle stellte Amazon sogar die Kommentar-Funktion ab.



Tolkien-Hardcore-Fans missfielen nicht zuletzt die chronologischen Freiheiten, die die Serie sich herausnahm, um wichtige Ereignisse in einem kürzeren Zeitraum stattfinden zu lassen (statt über tausende von Jahren ständig kurzlebige menschliche Protagonisten auszutauschen). Außerdem regte sich über die gesamte 1. Staffel hinweg viel Galadriel-Kritik an der neuen Darstellung der bekannten Figur.

Die nach Nacktszenen-Casting-Aufrufen im Vorfeld entbrannte Kritik (samt wütender Fan-Petitionen) zu hüllenlose Hobbits fand im Laufe von Staffel 1 hingegen keine weitere Angriffsfläche, da Sex-Szenen oder Ähnliches vorerst ausblieben.

Podcasts: Die Ringe der Macht in detaillierten Episoden-Besprechungen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.