Herr der Ringe-Schock: Amazon-Serie besetzt in Staffel 2 eine der besten Figuren neu und holt 6 weitere Stars dazu

Amazon läutet die Vorbereitungsphase für die 2. Staffel Der Herr der Ringe ein. Das Fantasy-Epos erhält großen Zuwachs – und Adar einen neuen Darsteller.

Das erste handfeste Lebenszeichen von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 ist da. Mitte Oktober endete Runde 1 des neuen Mittelerde-Epos von Amazon, 4 Staffeln kommen noch. Und der Cast wächst. Soeben hat der offizielle Twitter-Kanal der Der Herr der Ringe-Serie 7 neue Stars bekannt gegeben.

Darunter befindet sich ein echter Paukenschlag: Joseph Mawle wird nicht weiter Teil der Serie sein, Fans müssen sich an einen neuen Darsteller für eine der wichtigsten Figuren gewöhnen. Wir stellen euch zudem die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler vor und sagen euch, woher ihr sie kennt.

Der Ork-Anführer Adar wird in Staffel 2 von einem anderen Schauspieler verkörpert

Sam Hazeldine (The Witcher) springt für Mawle ein und verkörpert ab Staffel 2 den mysteriösen Ork-Anführer Adar. Das berichtet der Hollywood Reporter .

Eine Begründung für den überraschenden Darstellertausch gibt es noch nicht. Er trifft die Serie hart. Joseph Mawle war einer der profiliertesten Schauspieler der Serie, verkörperte bereits Jon Snows Onkel in Game of Thrones. Dem Bösewicht Adar verlieh er eine große Komplexität und Tiefe. Die Figur näherte sich den Orks mit einer bis dahin nie erlebten Wärme. Mehr zur Figur: Das sind die Hintergründe von Adar.

Viel Fantasy-Erfahrung: Die neuen Stars für Herr der Ringe-Staffel 2

Amazon rekrutiert größtenteils aus The Witcher und Game of Thrones. Ein Darsteller war bereits kurz in der HBO-Serie zu sehen, zwei in The Witcher von Netflix.

Gabriel Akuwudike hatte einen kurzen Auftritt in Game of Thrones

Yasen Atour absolvierte bereits eine größere Rolle in der 2. Staffel The Witcher

Nicholas Woodeson kennt ihr aus Skyfall und John Carter



Nia Towle war im Elton John-Biopic Rocketman dabei

Ben Daniels ist wohl das bekannteste Gesicht. Zuletzt beehrte er etwa die Netflix-Serie Jupiters Legacy

Amelia Kenworthy ist von allen Neuzugängen die große Unbekannte. Herr der Ringe wird ihre erste große Produktion

Wen spielen die neuen Darstellerinnen und Darsteller in der Herr der Ringe-Serie?

Dazu gab Amazon leider noch keine Informationen frei. Bis auf Sam Hazeldine wurden noch keinem der neuen Besetzungsmitglieder Figuren zugeordnet. Da bleibt nur: viel Spekulatius. Hier haben wir 5 neue Figuren aufgelistet, die in der 2. Staffel definitiv besetzt werden müssen. Darunter etwa Elendils zweiter Sohn Anárion und Galadriels Ehemann Celeborn.

Wann startet Herr der Ringe Staffel 2?

Etwa 2 Jahre Wartezeit kommen auf Herr der Ringe-Fans zu. Wahrscheinlich startet Staffel im Herbst 2024. Alle weiteren Infos zu den neuen Folgen könnt ihr hier in unserer ausführlichen Übersicht nachlesen.

