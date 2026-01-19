Großer Serien-Hype kommt endlich nach Deutschland: Wir erklären euch das Phänomen Heated Rivalry

In den sozialen Medien kommt man an dieser Serie aktuell nicht vorbei – dabei ist sie noch gar nicht in Deutschland gestartet. Wir erklären euch, was hinter Heated Rivalry steckt.

Im November 2025 ist eine kleine kanadische Serie auf dem kleinen Streamingdienst Crave gestartet. Wenige Wochen später ging sie online viral und sicherte sich Ausstrahlungsrechte bei HBO und HBO Max in den USA. Bald startet sie endlich auch bei uns in Deutschland: Heated Rivalry.

Die queere Serie um zwei Profi-Hockeyspieler, die eine geheime Affäre miteinander haben, begeistert aktuell Millionen. Wir verraten euch alles, was ihr jetzt schon zu der Hype-Serie wissen müsst.

Heated Rivalry: Das steckt hinter der Hype-Serie mit Hudson Williams und Connor Storrie

Heated Rivalry dreht sich um die beiden Profi-Hockeyspieler Shane Hollander und Ilya Rozanov, die Anfang der 2000er Jahre als Rookies in der kanadischen Eishockeyliga anfangen. Vom Anbeginn ihrer vielversprechenden Karrieren werden sie von der Öffentlichkeit als Rivalen gegeneinandergestellt. Diese öffentliche Rivalität soll auch über viele Jahre nicht abbrechen, in der die beiden zu gefragten Profisportlern aufsteigen.

Doch umtreibt sie schon früh ein Geheimnis: Hinter den Kulissen treffen sich Shane und Ilya über die Jahre immer wieder miteinander und haben Sex. Da es in der Profi-Liga keine geouteten Spieler gibt und ihnen die Rivalität aufgedrückt wird wie ein Stempel, müssen sie ihre Affäre verheimlichen. Doch nach und nach können sie ihre Gefühle füreinander nicht mehr leugnen ...

Seht hier den Trailer zu Heated Rivalry:

Heated Rivalry - S01 Trailer (English) HD

Die Serie basiert auf den ersten zwei Romanen der Game Changers-Reihe der kanadischen Autorin Rachel Reid, die die Titel Game Changer * und Heated Rivalry * tragen. Für Serienschöpfer Jacob Tierney war es vor allem aufgrund der teilweise expliziten Sexszenen nicht leicht, eine Produktions- und Streamingheimat für die Serienadaption zu finden, bevor er 2025 mit Crave und Accent Aigu Entertainment zu einer Einigung kam.

Online wird die Serie jedoch vor allem dafür gefeiert: Explizite und authentische Sexszenen zwischen Männern sind in der Film- und Serienlandschaft immer noch selten. Gleichzeitig sehen viele darin ein realitätsnahes wie tragisches Abbild des Umgangs mit Homosexualität im (männlichen) Profisport, wo es heutzutage immer noch kaum geoutete Spieler gibt. Bei IMDb hält die Serie wohl nicht grundlos eine extrem starke Wertung von 9,0 von 10 Punkten bei über 70.000 Stimmen.

Die beiden Hauptdarsteller Hudson Williams und Connor Storrie haben seitdem einen kometenartigen Aufstieg in Hollywood hingelegt, waren in zahlreichen Talk-Shows wie etwa bei Jimmy Fallon zu Gast und durften sogar eine Kategorie bei den Golden Globes präsentieren. Eine unglaubliche Geschichte für zwei junge Talente, die nur wenige Monate zuvor noch als Kellner in verschiedenen Restaurants gearbeitet haben. Die öffentlichen Auftritte der beiden Stars werden auf TikTok, Instagram und Co. ebenso viel besprochen wie die Serie selbst.

Seht hier die Präsentation von Hudson Williams und Connor Storrie bei den Golden Globes:

Doch nicht nur die beiden Hauptdarsteller sind in Hollywood aktuell stark gefragt. Auch zwei der Nebendarsteller, denen die komplette dritte Episode gewidmet wird, sorgen online für Aufsehen: François Arnaud und Robbie Graham-Kuntz schlüpfen in die Rollen von Scott Hunter und Kip Grady, deren nicht weniger berührende Geschichte auf dem Roman Game Changer basiert.

Zum weiteren Cast von Heated Rivalry gehören unter anderem Sophie Nélisse (Die Bücherdiebin), Dylan Walsh (Congo), Christina Chang (Press Play and Love Again), Adidan Shaw (Locke & Key) und Callan Potter (Zombie Town).

Wann und wo kommt Heated Rivalry in Deutschland?

Heated Rivalry startet in Deutschland am 6. Februar 2026 auf HBO Max. Die 1. Staffel umfasst sechs Folgen. Eine 2. Season wurde bereits bestätigt und soll ab Sommer dieses Jahres gedreht werden.

Die Chancen, dass es danach mit der Serie weitergeht, stehen darüber hinaus gut: Rachel Reid hat mit The Long Game bereits einen weiteren Roman um Shane und Ilya veröffentlicht. Ihr nächster Roman Unrivaled soll noch dieses Jahr erscheinen. Ihre drei weiteren Romane, Tough Guy, Common Goal und Role Model, welche sich um andere Profihockeyspieler drehen, könnten darüber hinaus Stoff für weitere Staffeln oder entsprechende Spin-offs bieten.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.



