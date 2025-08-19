Heute erstmals im TV: Ultrahartes Action-Inferno, bei dem das Zuschauen schon weh tut

In der heutigen Free-TV-Premiere bekommen wir es mit einem Ex-Sträfling zu tun, der sich auf einen packenden Rachefeldzug begibt. Freut euch auf gnadenlose Action und knallharte Kämpfe.

Heute Abend gibt’s was für alle Action-Fans: Farang - Schatten der Unterwelt läuft erstmals im Fernsehen und verspricht knallharte Kämpfe, packende Spannung und eine überraschend emotionale Geschichte. Regisseur Xavier Gens, der zuletzt die Netflix-Produktion Im Wasser der Seine inszenierte, schickt uns in Farang in die Unterwelt Bangkoks.

Farang als Free-TV-Premiere: Neustart in Thailand

Der mustergültige Gefängnis-Insasse Sam (Nassim Lyes) bereitet sich auf seine Resozialisierung vor, doch bei einem Freigang wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert und muss fliehen. In Thailand baut er sich sein neues und idyllisches Leben mit seiner Frau und Stieftochter auf, doch auch hierhin wird er von den Gangstern verfolgt.

Ein blutiger Rache-Thriller wird entfesselt, der in Bangkoks Unterwelt seinen Lauf nimmt. Die Kämpfe sind kompromisslos und dynamisch inszeniert. Unter anderem gibt es eine Szene, in der sich Sam über knapp fünf Minuten durch einen ganzen Flur voller Gegner prügelt, tritt und sticht. Wer Genre-Filme wie The Raid mag, wird sicherlich auch Gefallen an Farang finden.

Action-Thriller Farang von Kritiker:innen gelobt

Bei Rotten Tomatoes liegt Farang bei den Kritiker:innen bei starken 81 Prozent positiver Bewertungen. Dort heißt es in einer Rezension aus der Los Angeles Times:

Anstatt den gesamten Film mit Action-Sequenzen vollzustopfen, nimmt sich Magali Rossitto im Drehbuch die nötige Zeit, um die Charaktere zu entwickeln und uns in den jeweiligen Kontext zu versetzen.

Denn neben krassen Kämpfen wird auch die emotionale Ebene der Figur nicht außer Acht gelassen. Und so bietet Farang einen unterhaltsamen Filmabend, bei dem nicht nur Genre-Fans auf ihre Kosten kommen.

Und wem Im Wasser der Seine von Xavier Gens bei Netflix gefallen hat, der kann sich auf eine Fortsetzung freuen, die im nächsten Jahr beim Streamingdienst laufen soll.

Wann läuft der Action-Kracher Farang im TV?

Tele5 zeigt Farang in der großen Free-TV-Premiere am heutigen Donnerstag, den 21. August 2025 um 22:35 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Freitag um 02:45 Uhr. Wer den Film im TV verpasst hat, kann ihn bei Amazon Prime im MOVIECULT-Channel streamen. Dort findet ihr auch Kauf- und Leihoptionen.

