Über 100 Millionen Aufrufe bei Netflix: Thriller-Sensation wird fortgesetzt, aber Teil 2 soll ganz anders werden

Der Hai-Thriller Im Wasser der Seine mauserte sich im Sommer für Netflix zu einem der größten Überraschungs-Hits. Nun wurde eine Fortsetzung bestätigt.

Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris veröffentlichte Netflix den thematisch passenden Hai-Horrorfilm Im Wasser der Seine, in dem ein Triathlon von einer grausamen Hai-Attacke unterbrochen wird und sich in einen erbitterten Survival-Thriller verwandelt. Der französische Film von Xavier Gens mauserte sich für den Streamer zum echten Überraschungs-Hit und landete mit über 102 Millionen Aufrufen sogar in der All Time Top 10 auf Platz 2 der nicht-englischsprachigen Filme.

Kein Wunder, dass Netflix diese unglaubliche Erfolgsgeschichte weitererzählen möchte. Im Wasser der Seine 2 ist nun endlich in trockenen Tüchern.

Im Wasser der Seine 2 kommt: Hauptdarstellerin Bérénice Bejo bestätigt Fortsetzung des Netflix-Hits

Wie Hauptdarstellerin Bérénice Bejo im Interview mit dem französischen Medium La Tribune erklärte, sei Im Wasser der Seine 2 bereits in Entwicklung:

Im September 2025 drehen wir Im Wasser der Seine 2. Es wird keine einfache Fortsetzung. Es wird ein anderer Film, sehr unterschiedlich ... aber immer noch mit einem Hai.

Im Sommer erklärte Regisseur Xavier Gens bereits seine Vorstellungen für ein Sequel seines Streaming-Hits. Demnach wolle er darin ganz Paris unter Wasser setzen. Damals waren das jedoch noch vage Zukunftspläne, so soll die Fortsetzung zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Arbeit gewesen sein. Ob seine Pläne noch dieselben sind, bleibt vorerst abzuwarten.

Wann kommt Im Wasser der Seine 2 zu Netflix?

Wenn die Dreharbeiten im September 2025 starten, wie es Bejo verlauten ließ, ist mit einem Start von Im Wasser der Seine 2 voraussichtlich 2026 auf Netflix zu rechnen. Sollte Netflix den Film erneut im Sommer herausbringen wollen, würde dieser demnach genau zwei Jahre nach Teil 1 erscheinen.

