Heute im TV: 4 Stunden Sci-Fi-Marathon mit einem der besten Filme einer absoluten Kult-Reihe

Heute Abend kommen zwei Filme einer legendären Sci-Fi-Reihe im TV. Der eine gehört zu den besten und der andere ist einer von vier gescheiterten Rettungsversuchen.

Die Terminator-Reihe hat es nicht leicht: Auf zwei gefeierte Sci-Fi-Klassiker folgten viele Fortsetzungen, denen es nie gelungen ist, die Faszination der ersten Filme wiederzubeleben. Heute könnt ihr euch den direkten Vergleich im TV ansehen: Sowohl der allererste Terminator als auch Terminator 5: Genisys laufen im Fernsehen. Was für ein Kontrastprogramm!

Darum geht es in Terminator: Genisys, dem 5. Teil der Sci-Fi-Reihe

Eigentlich sieht es gerade richtig gut aus für die Menschen, als John Connor (Jason Clarke) in der Zukunft feststellen muss, dass seine Mutter in der Vergangenheit schon wieder bedroht wird. Also wird kurzerhand Kyle Reese (Jai Courtney) ins Jahr 1984 geschickt, um einen fiesen T-800 aufzuhalten und Sarah Connor (Game of Thrones-Star Emilia Clarke) zu retten.

Allerdings trifft er dort auf einen anderen, guten T-800 (Arnold Schwarzenegger), der Sarah schon seit Kindertagen beschützt. Gemeinsam reisen die drei dann ins Jahr 2017, um zu verhindern, dass Skynet die Welt ins Chaos stürzt.

Was passiert im 1. Terminator mit Arnold Schwarzenegger als böser T-800?

Die Story dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein: Im Jahr 2029 haben intelligente Maschinen die Menschheit beinahe ausgerottet. Das letzte Fünkchen Widerstand soll auch noch ausgelöscht werden, weshalb die Maschinen einen Cyborg in die Vergangenheit schicken, um die Mutter des zukünftigen Rebellenführers zu töten. Doch die Menschen schicken ebenfalls jemanden hinterher, um das zu verhindern.

Zwischen Terminator und Terminator: Genisys liegen Welten, aber beide lohnen sich

Über den Klassiker-Status von Terminator müssen wir eigentlich keine Worte mehr verlieren. Arnold Schwarzeneggers erster echter Kult-Auftritt als (fas) unaufhaltbare, ultracoole Killermaschine wirkt auch aus heutiger Sicht noch beeindruckend. Man merkt dem Film zwar sein Alter an, die Atmosphäre und Spannung stimmen aber auch heute immer noch.

Bei Terminator 5: Genisys sieht die Sache anders aus. Hier haben wir es mit einem erneuten Versuch zu tun, die Reihe endlich wieder auf Vordermann zu bringen. Eigentlich sollte der Streifen (schon wieder) der Anfang einer neuen Trilogie werden. Aber die Story war zu wirr und der Cast ist zwar prominent, aber wenig überzeugend. Immerhin kehrt Arnie als T-800 zurück und die Action knallt.

TV oder Stream: Wann und wo kommen Terminator: Genisys und Terminator?

Am heutigen Montag, den 12. Mai macht Terminator 5: Genisys den Anfang um 20:15 Uhr auf kabel eins. Der Film dauert bis um 23:00 Uhr und dann geht es auch schon mit Terminator weiter. Beide Filme werden in derselben Nacht noch wiederholt.

Es gibt sie auch zum online Ansehen. Das geht beispielsweise mit einem Streaming-Abo bei Paramount+, ansonsten könnt ihr die beiden Sci-Fi-Streifen natürlich auch bei VoD-Anbietern wie Amazon kaufen oder leihen.

