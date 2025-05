Eine der besten Sci-Fi-Serien geht nach 2 Jahren Produktionshölle endlich weiter: Seht hier den ersten Trailer

Foundation gehört zu den aktuell besten Sci-Fi-Serien. Nach einer zweijährigen Pause geht es noch dieses Jahr mit Staffel 3 weiter. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer zu sehen.

Sci-Fi-Fans wurden dieses Jahr bereits mit einer Handvoll großartigen Serienrückkehrern verwöhnt. Von Silo bis Severance hat uns dabei vor allem Apple TV+ einige dystopische Stunden beschert. Dieser Trend soll weiter anhalten, denn in wenigen Monaten kehrt eine weitere gefeierte Sci-Fi-Serie des Streamers zurück: Foundation. Der erste Teaser-Trailer verrät jetzt, was euch in Staffel 3 erwartet.

Seht hier den Teaser-Trailer zu Foundation Staffel 3:

Foundation - S3 Teaser Trailer (English) HD

Foundation Staffel 3: Darum geht's im Sci-Fi-Epos

Foundation dreht sich um den Mathematiker Hari Seldon (Jared Harris), der den Zusammenbruch des Galaktischen Imperiums und ein 30.000 Jahre anhaltendes, dunkles Zeitalter voraussagt. Um der Entwicklung entgegenzutreten, gründet er die Foundations. Die zwei Gruppen aus Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen sollen sich so an den Aufbau eines neuen Imperiums machen. Doch so einfach ist das natürlich nicht.

Foundation basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Isaac Asimov, zu der sieben Bücher gehören. David S. Goyer (Blade) hat den Stoff für Skydance Television und Apple TV+ als Serie adaptiert. Neben Jared Harris sind in dem Sci-Fi-Epos unter anderem Lee Pace (The Fall), Lou Llobell (Voyagers) und Laura Birn (The Ones Below) zu sehen.

Die Serie hält bei der Moviepilot-Community eine Wertung von starken 7,5 von 10 Punkten bei über 500 Bewertungen. Bei IMDb steht eine ähnliche Wertung von 7,6/10, während Foundation beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes auf ein Tomatometer von 86 Prozent kommt. Damit zählt Foundation zu einer der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre.

Foundation kehrt nach Produktionsschwierigkeiten mit Staffel 3 zurück

Staffel 1 debütierte 2021 auf Apple TV+, Staffel 2 veröffentlichte im September 2023 ihre letzte Folge. Die Dreharbeiten zu Staffel 3 verzögerten sich massiv durch die Streiks in Hollywood und wurden daraufhin von Budgetproblemen geschwächt. Nach Ende der Drehs warf Showrunner David S. Goyer schließlich endgültig das Handtuch. Ab Staffel 4 wird – sollte sie grünes Licht erhalten – Ian Goldberg (Fear the Walking Dead) übernehmen.

Die erste Folge erscheint am 11. Juli 2025 auf dem Streamer. Daraufhin wird wöchentlich eine neue Episode zum Abruf bereitstehen. Das Staffelfinale wird ab dem 12. September zu sehen sein. Die Staffel umfasst zehn Episoden.