Heute im TV: Action-Kriegsfilm mit Bruce Willis, der beim Dreh schwer verletzt wurde und die Produktion verklagte

Hollywood-Star Bruce Willis musste seine Karriere aufgrund einer Demenzerkrankung an den Nagel hängen. Während dadurch mancher seiner Filme in der Bewunderung der Fans sicherlich gestiegen ist, besitzt Tränen der Sonne mittlerweile einen zweifelhaften Ruf. Am Set des Kriegsfilms, der heute im TV läuft, zog sich Willis eine womöglich folgenschwere Verletzung zu.

Kriegsfilm im TV: Action-Star Bruce Willis wurde beim Dreh von Tränen der Sonne von einem Projektil getroffen

Tränen der Sonne dreht sich um ein Team aus Elite-Soldaten unter Lieutenant Waters (Willis), das die US-Bürgerin Dr. Lena Fiore Kendricks (Monica Bellucci) vor den Wirren eines nigerianischen Bürgerkriegs retten soll.

Der Kriegsfilm enttäuschte an den Kinokassen (via The Numbers ) und fiel bei der Kritik durch, die insbesondere ein schwaches Drehbuch bemängelte (via Metacritic ). Etwa ein Jahr nach Kinostart kehrte der Film in die Zeitungen zurück, weil Willis die Produzenten verklagte: Bei der Detonation von Pyrotechnik am Set hatte ihn offenbar ein Projektil am Kopf getroffen (via The Guardian ).

Was an sich schon sehr bedenklich klingt, hatte womöglich tragische Langzeitfolgen. Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun ziehen Angehörige einen Zusammenhang zwischen der Verletzung und seiner Demenzerkrankung in Betracht.

Wann läuft Tränen der Sonne im TV?

Tränen der Sonne läuft am heutigen Freitag, den 1. Dezember 2023, um 22.15 Uhr auf ZDFneo. Wer da keine Zeit hat, kann den Action-Kriegsfilm am 3. Dezember um 00:35 Uhr nachholen.

