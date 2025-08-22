Heute im TV: Der Beginn einer der größten Sci-Fi-Reihen, die über 5 Milliarden eingespielt hat

Vor 18 Jahren begann eine lukrative Sci-Fi-Filmreihe, die mittlerweile sieben Teile auf dem Buckel hat. Den Auftakt könnt ihr heute im Fernsehen erwischen.

Ein galaktischer Maschinenkrieg, gigantische Roboter, prollige Fahrzeuge und Shia LaBeouf sind die Hauptzutaten des Sci-Fi-Blockbusters Transformers von Karacho-Regisseur Michael Bay. Die Live-Action-Adaption des gleichnamigen Cartoons hat mittlerweile zahlreiche Fortsetzungen vorgebracht, die insgesamt über 5 Milliarden (!) US-Dollar eingespielt haben.

Wer wissen möchte, wie alles anfing, findet den ersten Transformers-Realfilm am heutigen Montag, den 25. August um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Alternativ streamt der Streifen bei Disney+, WOW und Sky Go, Paramount+ und bei Joyn sogar gratis.

Transformers im TV: Der Anfang der Sci-Fi-Reihe bringt den Maschinenkrieg auf die Erde

Die Autobots vom Planeten Cybertron befinden sich unter der Führung von Optimus Prime in einem erbitterten Krieg gegen die machthungrigen Decpticons unter Megatron. Über den Ausgang des Transformers-Konflikts könnte das würfelförmige Allspark-Artefakt entscheiden, das den außerirdischen Maschinen einst Leben einhauchte.

Tausende Jahre später gelangt dieses auf die Erde und der Krieg der mechanischen Aliens, die sich unter anderem in Fahr- und Flugzeuge verwandeln können, verlagert sich auf den blauen Planeten. In diesen werden auch der 17-jährige Sam (LaBeouf) und seine Mitschülerin Mikaela (Megan Fox) hineingezogen.

Transformers ist mehr oder weniger die Quintessenz eines milliardenschweren Sommer-Blockbusters: Laut, schnell, ein bisschen hohl und extrem Spezialeffekt-lastig. Das ist natürlich nicht jedermanns Tasse Tee – Horror-Maestro Stephen King soll sogar mitten im Film aus dem Kino marschiert sein. Milliarden-Einnahmen an der Kinokasse belegen aber, dass die Filme einen gewissen Appeal haben müssen.

Das Transformers-Franchise ist eine gut geölte Movie-Maschine

Wer jetzt Blut beziehungsweise Maschinenöl geleckt hat, kann bei Bedarf gleich mit den Transformers-Sequels weitermachen. Im Detail sind das:

Und wer ganz tief in die Transformers-Mythologie einsteigen möchte, kann sich auch noch den animierten Klassiker Transformers - Der Kampf um Cybertron oder den jüngeren Animationsfilm Transformers One geben.

Der Regisseur des letztgenannten Titels, Josh Cooley, ist mittlerweile auch für einen der nächsten Live-Action-Filme des Transformers-Franchise gesetzt.