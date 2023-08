Heute im TV: Ein legendärer Action-Thriller, den Steven Spielberg schon bald mit Bradley Cooper neu verfilmt

Heute Abend könnt ihr einen wegweisenden Actionfilm im Fernsehen schauen. Der Steve McQueen-Klassiker Bullitt hat sogar Steven Spielberg so gut gefallen, dass er jetzt seine eigene Version drehen will.

113 Minuten Action, bei der die Reifen qualmen: Bullitt ist einer der ikonischsten Filme, wenn es um Autoverfolgungsjagden im Kino geht. 1958 brachte Regisseur Peter Yates die Mischung aus Neo-Noir und Action-Thriller auf die große Leinwand. Heute Abend könnt ihr euch den Klassiker mit Steve McQueen im Fernsehen anschauen.

Bullitt: Vor der Spielberg-Neuverfilmung gibt es heute das Original mit Steven McQueen im TV

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der von McQueen verkörperte Polizist Frank Bullitt, der für das San Francisco Police Department arbeitet und einen wichtigen Auftrag erhält. Er soll einen Mann beschützen, der der Kronzeuge in einem großen Prozess gegen die Mafia ist, damit dieser vor Gericht aussagen kann.

Wie sich aber herausstellt, sind einige Parteien in der Stadt sehr daran interessiert, dass der Zeuge nicht den nächsten Tag erlebt. Selbst mit seinem Ford Mustang 390 GT kann Bullitt den Mann nicht vor dem sicheren Tod bewahren. Jetzt muss der erfahrene Polizist improvisieren, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern.

Hier könnt ihr den Trailer zu Bullitt schauen:

Bullitt - Trailer (Englisch)

Die Geschichte von Bullitt geht auf den Kriminalroman Polizeirevier 52, New York zurück, der 1963 von Robert L. Pike veröffentlicht wurde. Im Original trägt die Vorlage den Titel Mute Witness. Schon bald soll der darin vorgestellte Polizist ins Kino zurückkehren. Niemand Geringeres als Steven Spielberg plant einen neuen Bullitt-Film.

Spielberg hat erst kürzlich mit West Side Story einen Klassiker neu aufgelegt. Nun will er seine eigene Version von Frank Bullitt schaffen, die durch die Straßen von San Francisco jagt. Einen Schauspieler für die ikonische Rolle hat er auch schon gefunden: Bradley Cooper (A Star Is Born) soll Frank Bullitt in dem neuen Film verkörpern.

Action-Klassiker: Wann läuft Bullitt im TV?

Bevor Spielberg seinen Bullitt ins Kino bringt, könnt ihr euch heute Abend, am 6. August 2023, die erste Verfilmung im Fernsehen anschauen. Tele 5 zeigt Bullitt um 20:15 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Skys Streaming-Dienst WOW im Abo schauen.

