ProSieben bietet heute beste Science-Fiction-Unterhaltung mit einem der größten Stars in Hollywood. Macht euch bereit, auf zwei äußerst unterhaltsame Stunden im Free-TV.

Science-Fiction ist wahrscheinlich das Lieblingsgenre von Will Smith. Von Independence Day und I, Robot über I Am Legend und After Earth bis zu Gemini Man: Immer wieder treibt sich der Superstar in futuristischen Settings herum. Eins der absoluten Prunkstücke von Will Smith – nicht nur im Genre, sondern seiner gesamten Filmografie – könnt heute Abend im TV schauen: Men in Black.

ProSieben zeigt den Sci-Fi-Blockbuster, der bis dato zwei Fortsetzungen und ein Spin-off erhalten hat, heute Abend am 12. September 2025 um 20:15 Uhr. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:15 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 02:40 Uhr.

Moderner Sci-Fi-Klassiker im TV: Warum Men in Black der ultimative Will Smith-Film ist

Men in Black kam 1997 ins Kino und war Smiths dritter erfolgreicher Blockbuster, nachdem er zuvor mit Bad Boys und Indepedence Day an den Kassen triumphiert hatte. Die Marke Will Smith wurde mit dem Alien-Abenteuer markanter und reifte zur Endform. Hollywood hatte verstanden, in welcher Art von Film das Charisma und Comedy-Talent des Darstellers am besten zum Ausdruck kommen: in unterhaltsamen Action-Blockbustern.

Die Rolle in Men in Black passt Smith wie der maßgeschneiderte Anzug, den sein Agent J im Film trägt. Smith stellt den steifen Laden der MIB-Agentur auf den Kopf, reagiert lässig auf Gefahren und eklige Aliens, ohne den grundsätzlichen Ernst des Films komplett zu unterlaufen. Das Drehbuch schreibt ihm Zitate und Szenen für die Ewigkeit. Außerdem performt Smith den Abspann-Song, der fast genauso bekannt ist wie der Film.

Bis heute steht Men in Black als einer der ikonischsten Titel ins Smiths Filmografie. Zwei weitere Male kehrte der Schauspieler als Agent J zurück, ehe Chris Hemsworth und Tessa Thompson in dem Ableger Men in Black: International in maßgeschneiderter Anzüge schlüpften und sich schwarze Sonnenbrillen aufsetzten. Ein vierter Teil der Hauptreihe mit Will Smith und Tommy Lee Jones wurde bis dato nicht offiziell angekündigt.