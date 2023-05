Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten, den Quentin Tarantino über alles liebt

Am Samstagabend läuft Spiel mir das Lied vom Tod im NDR. Das Western-Meisterwerk zählt zurecht zu den absoluten Lieblingsfilmen von Quentin Tarantino.

Der Western-Klassiker Spiel mir das Lied vom Tod ist einer dieser Filme, die schon in den ersten 15 Minuten zu den besten Werken überhaupt werden. Dazu reicht alleine die Eröffnungsszene, die einen wortlos und mit bombastischer Bildgewalt durch das Aufeinandertreffen von drei geheimnisvollen Revolvermännern am Bahnhof elektrisiert. Und das ist erst der Anfang...

Falls ihr Spiel mir das Lied vom Tod noch nicht gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, habt ihr am Samstagabend um 22:00 Uhr im NDR die Gelegenheit dazu. Auch Kult-Regisseur Quentin Tarantino liebt den Film von Sergio Leone abgöttisch.

Tarantino hat Liebeserklärung an Spiel mir das Lied vom Tod-Regisseur verfasst

Laut IndieWire schrieb der Regisseur das Vorwort für das Buch Once Upon a Time in the West: Shooting a Masterpiece. Darin erklärt er unter anderem, dass er Leone für den großartigsten italienischen Regisseur aller Zeiten hält:

Ich würde sogar sagen, dass er die beste Kombination aus einem kompletten Film-Stilisten, der seine eigene Welt erschafft, und einem Geschichten-Erzähler ist. Die beiden sind fast nie kombiniert. Ein so großartiger Stilist wie er zu sein und diese Opern-Welt zu erschaffen, und dies innerhalb eines Genres zu tun und auf die Regeln des Genres zu achten und gleichzeitig die Regeln ständig zu brechen – er liefert dir einen wunderbaren Western.

Tarantino macht auch kein Geheimnis daraus, dass er selbst stark von dem Stil des Spiel mir das Lied vom Tod-Regisseurs inspiriert wurde. Später arbeitete er für seine eigenen Filme wie The Hateful 8 selbst mit Leones brillanten Komponisten Ennio Morricone zusammen.

Mit langen, ruhigen Kameraeinstellungen voller epischer Weitwinkelaufnahmen und der ebenso brutalen wie tragischen Rachegeschichte ist Spiel mir das Lied vom Tod nicht nur ein Western-Meilenstein, sondern ganz klar einer der besten Filme überhaupt. Tarantino liebt ihn völlig zurecht über alles.

