Heute im TV: Einer der dümmsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, über dessen größten Logik-Fehler sich selbst Ben Affleck lustig machte

Als Ben Affleck seinen Regisseur auf den Fehler in diesem Sci-Fi-Film hinwies, bekam er die Antwort: "Halt die Klappe". Heute könnt ihr den spektakulär dummen Blockbuster im TV sehen.

Armageddon und ist einer unterhaltsamsten und dümmsten Sci-Fi-Filme der Geschichte. Ohne seine hanebüchene Prämisse wäre er nicht ansatzweise so gut. Um seine wilde Idee in der Handlung unterzubringen, musste Regisseur Michael Bay aber ein wackliges Logik-Gerüst errichten – das Ben Affleck in einem legendären Kommentar zum Einstürzen brachte.

Am heutigen Freitag, den 19. September 2025, könnt ihr Armageddon - Das jüngste Gericht im TV sehen. Und zwar ab 20:15 Uhr bei RTL Zwei. Alternativ findet ihr den Film bei Disney+ im Stream.

Worum geht es in Armageddon?

Nachdem die Erde von mehreren Meteoritenschauern erschüttert wird, kommt NASA-Chef Dan Truman (Billy Bob Thornton) zu folgender Erkenntnis: Das jüngste Gericht steht bevor. Ein Asteroid von der Größe des US-Bundesstaates Texas rast unaufhaltsam auf die Erde zu. Um den katastrophalen Einschlag zu verhindern, soll der Asteroid von innen mit einer Atombombe gesprengt werden. Für diesen Job kommt nur ein Mann infrage: Ölbohrexperte Harry Stamper (Bruce Willis).

Was ist der größte Logikfehler in Armageddon?

Stamper und sein chaotisches Team (unter anderem Ben Affleck) werden in kürzester Zeit zu Astronauten umgeschult, damit sie auf dem Asteroiden die Löcher bohren und die Atombomben einsetzen können.

Aber Moment mal: Ist das wirklich die beste Lösung? Hätte nur Harry Stamper mit seinen Spezial-Kenntnissen im Löcherbohren die Apokalypse verhindern können? Haben die ach so schlauen Strategen der NASA da nicht einen etwas naheliegenderen Weg übersehen?

Das Handwerk des Ölbohrens in allen Ehren: Wäre es nicht etwas einfacher gewesen, Astronautinnen und Astronauten in die Geheimnisse Bohrens einzuweisen, als – umgekehrt – das jahrelange Weltall-Training in knapp zwei Wochen zu stopfen? Von den enormen körperlichen Anforderungen, die so ein Flug ins All den Männern abfordert, ganz zu schweigen.

Ben Affleck machte sich legendär über seinen eigenen Film lustig

Ben Affleck spielt in Armageddon Harry Stampers Ziehsohn A.J. Ihm war der Logikfehler schon beim Dreh aufgefallen, wie während seines berühmten Audiokommentars mehr als deutlich wird. Er habe den Regisseur Michael Bay gefragt, warum es einfacher sein soll, Bohrer zu Astronauten zu machen als Astronauten zu Bohrern. "Und er hat mir gesagt, ich soll die Klappe halten."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der ganze Kommentar strotzt vor Sarkasmus und Affleck musste sich scheinbar bremsen, nicht loszuprusten, während er das Geschehen seziert. Die NASA-Ingenieure wüssten immerhin, wie man Raketen baut, sagt er. Aber "sie haben keine Ahnung vom Bohren? Wie schwer kann es sein? Ziel' mit dem Bohrer auf den Boden und dreh' ihn."