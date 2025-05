Heute im TV: Einer der heftigsten Rache-Thriller überhaupt, den viel zu wenige gesehen haben

Unser TV-Tipp ist eine Mischung aus Rache-Thriller und australischem Western, der bei uns nicht in die Kinos kam. Er ist nichts für schwache Nerven, hätte aber ein breites Publikum verdient.

Mit The Nightingale läuft heute ein niederschmetternder Rache-Western im TV, der in seiner Darstellung und Handlung schonungslos ist. Dabei wird nicht nur die scheinbar wertlose Rolle der Frau in einer männerdominierten Gesellschaft gezeigt, sondern auch ein weiteres erschütterndes Kapitel australischer Geschichte behandelt. Das alles ist hervorragend gespielt, fesselnd inszeniert und hallt noch lange nach.

The Nightingale im TV: Eine Frau sinnt nach blutiger Rache

Auf der australischen Insel Tasmanien lebt 1829 die 21-jährige Clare (Aisling Franciosi), der binnen weniger Stunden auf brutalste Weise alles genommen wird. Die junge Frau schwört Rache und begibt sich mit dem Aborigine Billy (Baykali Ganambarr) auf eine gefährliche Reise, um die britischen Soldaten aufzuspüren. Getrieben vom unnachgiebigen Gefühl der Rache, ist sie bereit, ihr eigenes Leben zu riskieren.

The Nightingale: Ein düsteres Kapitel australischer Geschichte

Mit The Barbadook konnte Regisseurin Jennifer Kent schon einen großen Genre-Erfolg verzeichnen. Obwohl The Nightingale kein Horror ist, wird sie in der Darstellung der Traumata deutlich drastischer. Für schwache Nerven ist der Western jedenfalls nichts, immerhin verließen laut Medienberichten einige Zuschauer:innen in Sydney den Kinosaal. Die dargestellte Gewalt hat allerdings nichts mit Sensationsgier zu tun, sondern wird laut vieler Kritiken als seltenes Beispiel von gelungener Gewaltdarstellung gelobt (via The New York Times ). Kent selbst äußerte sich laut des Artikels wie folgt:

Eine Möglichkeit, die Welt zu betrachten, ist: 'Wenn ich mich von all dem Leid abwende, existiert es nicht.' Die andere Möglichkeit ist, dem Leid offen ins Auge zu blicken, es in den Kopf zu lassen, zu sehen, wie es sich anfühlt, und sich dadurch motivieren zu lassen, ein liebevollerer, mitfühlenderer Mensch zu sein.

Mit Billy erleben wir einen weiteren Charakter, dessen Leben von Gewalt bestimmt wird und hinter dem ein tief traumatisiertes Volk steht. Kent war es auch hier wichtig, ihre Geschichte so historisch korrekt und ehrlich wie möglich zu erzählen, weshalb sie mit Ältesten der indigenen Bevölkerung Australiens zusammengearbeitet hat, wie die BBC schreibt .

Dennoch ist The Nightingale kein Film, der mit erhobenem Zeigefinger über Rassismus und Sexismus aufklären will, sondern ein durch und durch spannender, wie kompromissloser historischer Thriller, der durch Figuren, Atmosphäre und Story von Anfang bis Ende fesselt.

The Nightingale * bei Prime mit dem MUBI-Abo streamen oder reduziert kaufen

Wann läuft der Rache-Western The Nightingale im TV?

Richtig spannend wird es am heutigen Sonntag, dem 18. Mai 2025 auf 3sat um 23:15 Uhr, wenn Clare auf ihren Rachefeldzug geht. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch wer The Nightingale verpasst hat, kann ihn nach der Ausstrahlung in der 3sat-Mediathek kostenlos streamen oder bei Prime Video im MUBI-Channel sehen.

