Heute im TV: Packender Action-Thriller mit dem wohl besten Schauspieler unserer Zeit

Im Fernsehen erwartet euch ein explosiver und spannender Thriller, in dem Sicherheit zur Waffe wird. Mit dabei ist ein zweifacher Oscar-Gewinner, der jede Rolle überzeugend spielen kann.

Egal ob Held oder Schurke, ob intensives Biopic, rasanter Action-Kracher oder gefühlvolles Drama - wo Denzel Washington auftaucht, zieht er das Publikum mit seinem intensiven und glaubwürdigen Spiel sofort in den Bann. So auch im 1999 erschienen Action-Thriller Ausnahmezustand, in dem der Hollywoodstar einen FBI-Agenten mimt, der eine Reihe Terroranschläge untersucht.

Den gelungenen Action-Thriller von Edward Zwick zeigt Kabel eins am heutigen Montag, den 13. Oktober um 23:05 Uhr. Die Wiederholung gibt es dann am 15. Oktober um 00:45 Uhr. Wer den Film im Fernsehen verpasst hat, kann ihn bei Disney+ und weiteren Anbietern streamen.

Der Titel ist Programm: Ein Land im Ausnahmezustand

Nachdem New York von einer Reihe verheerender Terroranschläge erschüttert wurde, suchen FBI-Agent Anthony Hubbard (Washington) und CIA-Agentin Elise Kraft (Annette Bening) fieberhaft nach den Tätern.

Jedoch erfolglos, sodass der Präsident das Kriegsrecht verhängt. Nun übernimmt General Devereaux (Bruce Willis) das Kommando und verwandelt New York in ein militärisches Sperrgebiet. Die Grenzen zwischen Sicherheit und Freiheit verschwimmen und Hubbard muss die eigene Moral gegen den vermeintlichen Schutz der Bevölkerung abwägen.

Ausnahmezustand verbindet packende Actionsequenzen mit einer intensiven, moralisch aufgeladenen Handlung. Denzel Washington überzeugt dabei als charismatischer und kompromissloser Ermittler, der immer zwischen kühler Professionalität und innerer Zerrissenheit schwankt. Durch seine Leistung hebt er den Film weit über das übliche Actionkino hinaus.

Ausnahmezustand im TV: Brisant, visionär und erstaunlich aktuell

Das Drehbuch von Ausnahmezustand schien schon damals einen Blick in die Zukunft zu werfen, denn nur wenige Jahre nach dem Kinostart folgte der Terroranschlag vom 11. September 2001. Und auch jetzt scheint der Film wieder aktueller denn je.

Denn neben der Angst vor Terrorismus behandelt Ausnahmezustand auch den politischen Machtmissbrauch und den Preis, den eine Gesellschaft für ihre Sicherheit zu zahlen bereit ist. Gerade letzteres wird aktuell auch in den USA konfliktreich verhandelt. Einige Szenen erinnern tatsächlich an Medienberichten der letzten Monate.

An Relevanz hat Ausnahmezustand also nicht verloren und auch die Inszenierung von Regisseur Edward Zwick (Last Samurai, Blood Diamond) zieht mit einer dichten Atmosphäre und Spannung die Zuschauer:innen in seinen Bann.