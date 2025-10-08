Reacher-Star Alan Ritchson kämpft gegen ein Kind: Erster Trailer zu Amazon-Action Playdate

Reacher-Held Alan Ritchson und King of Queens-Liebling Kevin James sind bald gemeinsam in einer Action-Komödie auf Amazon Prime zu sehen. Zu Playdate gibt es jetzt den ersten Trailer.

Für Alan Ritchson war Reacher nur der Anfang: Der Star stand bereits in The Ministry of Ungentlemanly Warfare mit Henry Cavill vor der Kamera, bald startet er einen spektakulären Rachefeldzug. In Kürze soll er außerdem in der Action-Komödie Playdate mit Kevin James (King of Queens) zu sehen sein. Dazu gibt es jetzt den ersten Trailer.

Schaut hier den ersten Playdate-Trailer:

Playdate - Trailer (English) HD

Reacher-Star schlägt sich für Amazon Prime Video mit einem aggressiven Kind herum

Brian (James) hat gerade seinen Job verloren, kann sich dafür aber herzlich um den Sohn (Benjamin Pajak) seiner Freundin Emily (Sarah Chalke) kümmern. Dabei trifft er auch auf Jeff (Ritchson) und sein vermeintliches Kind CJ (Banks Pierce) – die offenbar nicht alle Tassen im Schrank haben.

Nicht nur geht CJ so aggressiv auf seinen Vater los, dass der sich gezwungen sieht, ihn ruhigzustellen – schon bald sind dem Vierergespann auch eine Bande finsterer Gestalten auf den Fersen. Jeff und CJ verstecken ganz offensichtlich ein Geheimnis.

Regie bei Playdate führte Luke Greenfield (The Girl Next Door). Das Drehbuch schrieb Neil Goldman (Scrubs, Shrinking).

Wann kommt Playdate mit Alan Ritchson zu Amazon Prime Video

Playdate wird am 12. November 2025 bei Amazon Prime Video anlaufen. Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem Alan Tudyk (I, Robot) vor der Kamera zu sehen.



