Im deutschen Free-TV läuft am Samstag das Spionage-Meisterwerk Dame König As Spion. Der brillante Thriller zeigt das Agenten-Leben viel glaubwürdiger als die James Bond-Filme.

Wer den Geheimagenten-Alltag nur aus James Bond-Filmen kennt, wird bei der überragenden Roman-Verfilmung Dame König As Spion staunen. Die Adaption von Regisseur Tomas Alfredson zeigt das Spionage-Leben viel realistischer und glaubwürdiger. Das Thriller-Meisterwerk, das am 4. Oktober 2025 um 21:45 Uhr bei One läuft, verwandelt die Blockbuster-Schauwerte der Bond-Reihe zur Hölle. Falls ihr den Film im TV nicht schauen könnt, steht Dame König As Spion mit diversen Leih- und Kaufoptionen bei Anbietern wie Amazon Prime zur Verfügung.

Spionage-Meisterwerk im TV: Dame König As Spion ist eine hochkomplexe Spionage-Studie

Die Handlung der John le Carré-Verfilmung spielt 1973 in England zur Zeit des Kalten Kriegs. Hier muss der Meister-Spion George Smiley (Gary Oldman) aus dem Ruhestand zurückkehren, um einen Doppelagenten innerhalb des britischen Geheimdiensts aufzuspüren. Bei der Spurensuche kommt es außerdem zum Duell zwischen Smiley und seinem alten russischen Kontrahenten "Karla".

Während die James Bond-Filme das Spionage-Leben vor allem mit spektakulären Action-Setpieces, exotischen Schauplätzen und romantischen Abenteuern zelebrieren, ist Dame König As Spion der radikale Gegenentwurf dazu. Alfredson schildert eiskalt und präzise einen Alltag, in dem ernüchternde Bürokratie reagiert, während ständige Paranoia und isolierte Einsamkeit jede Figur im Verwirrspiel der Handlung beherrschen.

Über den Verlauf der 127 Minuten Laufzeit entfaltet sich Dame König As Spion als extrem komplexes Thriller-Drama, das eure Aufmerksamkeit in jeder Sekunde fordert. Wer einmal nicht aufpasst, könnte eine entscheidende Entwicklung verpassen.

Wer am Ball bleibt, wird jedoch mit einem meisterhaften Spionage-Puzzle belohnt, das Alfredson wie eine mitreißende Schachpartie inszeniert. Dazu kommen Stars wie Tom Hardy, Benedict Cumberbatch und Colin Firth, die Dame König As Spion mit großartigen Schauspielleistungen zum Genre-Meisterwerk machen.