Im Die Bachelors-Finale überrascht Felix alle mit seiner Entscheidung: Das ist nach der Show passiert

Bei Die Bachelors hat sich Felix im Finale für eine Frau entschieden. Welche das ist und wie es zwischen den beiden nach der Show weiterging, erfahrt ihr hier.

Wochenlang buhlten mehrere Frauen bei Die Bachelors um das Herz von Felix Stein – und Martin Braun. Für beide Männer wurden die Entscheidungen immer schwieriger. Sowohl Martin als auch Felix mussten kurz vorm Finale ihre Favoritin verabschieden. Bei Felix warf Paulina freiwillig das Handtuch, als sie erfahren hat, dass Felix mit einer Konkurrentin bereits intim geworden ist. Für Felix eine bittere Pille, denn gerade mit Paulina hätte er sich eine Zukunft vorstellen können. Übrig blieben im Finale Seyma und Vivi. Für wen hat sich Felix entschieden?

Achtung, Spoiler: Das Die Bachelors-Finale und Wiedersehen sind bereits bei RTL+ verfügbar, werden jedoch erst am 27. August im TV ausgestrahlt.

Die Bachelors-Finale 2025: Felix überrascht mit seiner Entscheidung

Felix stand im Finale vor einer schwierigen Entscheidung: Vivi oder Seyma? Beide Frauen hatten Eigenschaften, weswegen er sie sich zukünftig an seiner Seite vorstellen könnte. Doch Felix hatte bei beiden Damen auch Zweifel. Ist Seyma ihm am Ende zu ruhig und zu lieb? Ist Vivi ihm zu temperamentvoll und zu eifersüchtig?

Am Ende gibt es nur eine letzte Final-Rose, und Felix entschied sich für Seyma. Damit dürfte er wohl alle überrascht haben. Zuschauer:innen waren sich in den vergangenen Wochen sicher, dass Vivi Die Bachelors gewinnen wird.

So ging es mit Felix und seiner Traumfrau weiter

Nach dem großen Finale konnten sich Fans im Anschluss auf das große Wiedersehen freuen. Dabei wurde natürlich auch die Frage beantwortet, ob Seyma und Felix weiterhin gemeinsam ihr Leben meistern. "Wir sind kein Paar mehr, aber das ist ehrlich gesagt auch nicht schlimm, weil wir nach wie vor guten Kontakt haben", offenbart Felix. Seyma führte aus, dass es bei beiden ein gewisses Kommunikationsproblem gegeben habe. Direkt nach dem Finale habe Felix gemeint, sie seien jetzt ein Paar. Zurück in Deutschland habe er ihr das Ganze aber als Kennenlernphase verkauft. Für Seyma sei dies erstmal kein Problem gewesen, dennoch scheint Felix' Entscheidung berechnend gewesen zu sein. "Ich habe das Gefühl bisschen, dass Felix sich für mich entschieden hat, weil ich keine Drama-Queen bin. Und sich vielleicht gedacht hat: 'Wenn es draußen nicht klappt, die werde ich dann halt entspannter los als eine Vivi'."

Felix und Seyma hätten relativ schnell gemerkt, dass es als Pärchen nicht funktioniert, sondern nur als gute Freunde. Übers Telefon hatte Felix damals die Kennenlernphase beendet. Nach wie vor haben beide aber den Kontakt miteinander gehalten.