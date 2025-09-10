In 13 Tagen erstmals bei Netflix: Eine der heftigsten Action-Thriller-Serien der letzten Jahre

Wenn ihr auf spannende Polit-Thriller mit jeder Menge Action steht, die selbst vor moralischen Abgründen nicht zurückschrecken, hat Netflix eine besondere Serie für euch parat.

Was passiert, wenn Zero Dark Thirty auf Homeland trifft? Diese Frage hat sich offenbar Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan gestellt, als er das Konzept zu Lioness entworfen hat. Die düstere Mischung aus Kriegs-Action und Polit-Thriller feierte vor zwei Jahren bei Paramount+ ihre Premiere und befindet sich bereits in Staffel 2.

Jetzt hat sich Netflix den Titel geschnappt und zeigt die Debütrunde ab dem 24. September 2025 im Abo. Es ist die zweite Paramount-Sheridan-Serie in kurzer Zeit, die bei dem Streamer aufschlägt, nachdem kürzlich der Yellowstone-Ableger 1923 mit Helen Mirren und Harrison Ford bei Netflix eine zweite Heimat gefunden hat.

Bald bei Netflix: Die Action-Thriller-Serie Lioness mit Zoe Saldaña als knallharte CIA-Agentin

Auch Lioness wartet mit einigen großen Namen auf, angefangen bei Zoe Saldaña, die sich ausnahmsweise in keinem Sci-Fi-Universum (Avatar, Star Trek, Guardians of the Galaxy) bewegt, sondern als CIA-Agentin Joe in den Krieg gegen den Terror eintaucht. Sie führt die Eliteeinheit an, die der Serie ihren Titel verleiht und im Nahen Osten operiert. Ziel ist es, Terrorzellen zu infiltrieren und von innen heraus zu zerstören.

Joe sucht vor allem den Kontakt zu Frauen, die mit Terroristen in Verbindung stehen, um in die inneren Kreise zu gelangen und wichtige Informationen zu beschaffen. Es dauert jedoch nicht lange, bis sie dabei die ein oder andere moralische Grenze überschreitet und Menschenleben aufs Spiel setzt. Die große Frage ist, wie weit geht Joe, um ihre Mission erfolgreich abzuschließen. Und ist "erfolgreich" überhaupt möglich?

Sheridans Serie macht keine Gefangenen und wartet mit einigen drastischen Momenten auf, die unter die Haut gehen und von den Abgründen der Figuren erzählen. In Lioness geht es um Folter und Verrat, um Täuschung und Intrigen. Wahrheit ist ein dehnbarer Begriff in der Welt der Geheimdienste, die sich mal in kalten, sterilen Verhörräumen, mal im undurchsichtigen Staub vor dem Hintergrund von Kriegsruinen abspielt.

Düsterer Action-Thriller bei Netflix: Zoe Saldaña ist nicht der einzige Hollywood-Star in Lioness

So hoffnungslos und dreckig Lioness zu großen Teilen ist: Sheridan bringt in die Serie einen gewissen Hollywood-Pathos, der für Kurzweil sorgt, und stellt Saldaña weitere Stars zur Seite: Nicole Kidman und Morgan Freeman spielen wiederkehrende Rollen in der Action-Thriller-Serie, ganz zu schweigen von House of Cards-Veteran Michael Kelly, der wie geschaffen ist für besorgte Blicke bei verunglückten CIA-Operationen.

Unter dem Dach von Paramount+ entwickelte sich Lioness in einen gigantischen Hit. Nun dürfen wir gespannt sein, wie die Serie bei Netflix einschlägt. Ab dem 24. September 2025 könnt ihr alle acht Folgen der 1. Staffel im Abo streamen. Die 2. Staffel gibt es derzeit nur exklusiv bei Paramount+. Die 3. Staffel befindet sich aktuell in Produktion und wird voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 ihre Premiere feiern.

