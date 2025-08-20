In 2 Wochen kommt die Sci-Fi-Sensation des Jahres erstmals zu Disney+

Über eine Milliarde US-Dollar konnte die Sci-Fi-Sensation des Jahres an den weltweiten Kinokassen einnehmen und hält damit den Titel des erfolgreichsten Hollywood-Films 2025. In 2 Wochen kommt er zu Disney+.

Mit einem Einspielergebnis von 1,03 Milliarden US-Dollar steht Disneys Live-Action-Remake Lilo & Stitch laut Box Office Mojo an der Spitze der erfolgreichsten Hollywood-Filme des aktuellen Kinojahres. Die Neuauflage des beliebten Zeichentrickklassikers von 2002 mauserte sich so zur Sci-Fi-Sensation 2025 und ließ sogar starke Konkurrenten wie Ein Minecraft Film und Jurassic World 4: Die Wiedergeburt an den weltweiten Kinokassen um Längen hinter sich.

Wenn ihr den Film auf der großen Leinwand verpasst habt oder schon gar nicht erwarten könnt, ihn in den eigenen vier Wänden nochmal zu schauen, habt ihr Glück. Denn Lilo & Stitch kommt schon in wenigen Wochen ins Streaming-Abo zu Disney+.

Lilo & Stitch bei Disney+: Die Sci-Fi-Sensation des Jahres kommt ins Streaming-Abo

Lilo & Stitch legt die Geschichte des 2002 erschienenen Disney-Klassikers neu auf, in dem das Alien-Experiment 626 bei einem Fluchtversuch von einer Raumstation auf der Erde landet und dabei auf die sechsjährige Lilo (Maia Kealoha) stößt. Die lebt nach dem Tod ihrer Eltern mit ihrer großen Schwester Nani (Sydney Agudong) in ihrer Heimat auf Hawaii, wo sie eher schlecht als recht durch den Alltag kommen.

Denn Nani ist mit dem kleinen Chaosbündel heillos überfordert und Lilo wird von ihrem Umfeld stets missverstanden. Als das Schicksal Lilo und Stitch zusammenführt, fängt das Chaos allerdings erst richtig an. Doch könnte es auch der Schlüssel für die beiden Außenseiter:innen sein.

Schaut hier noch einen Trailer zu Lilo & Stitch:

Lilo & Stitch - Trailer (Deutsch) HD

Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On) übernahm beim Live-Action-Remake die Inszenierung, nachdem Dean DeBlois (Drachenzähmen leicht gemacht) und Chris Sanders (Die Schöne und das Biest) das Zeichentrick-Original inszeniert hatten. Sanders, der bereits im Original als englische Stimme von Stitch zu hören war, kehrte auch in der Neuauflage zurück. Neben Kealoha und Agudong wartet der Film unter anderem mit Billy Magnussen (Game Night), Zach Galifianakis (Hangover) und Tia Carrere (True Lies) in den Nebenrollen auf.

Mehr News:

Wann kommt Lilo & Stitch zu Disney+?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis Lilo & Stitch im Streaming-Abo eintrifft. Der Sci-Fi-Film wird ab dem 3. September 2025 bei Disney+ im Programm bereitstehen. Dort findet ihr schon jetzt das Zeichentrickoriginal sowie sämtliche Spin-off-Serien und -Filme.