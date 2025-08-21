In 3 Tagen endet eine der besten Sci-Fi-Serien von Amazon: Fans mussten fast 2 Jahre auf das Finale warten

Seit drei Staffeln begeistert die Science-Fiction-Serie Upload bei Amazon mit schrägem Humor. Jetzt steht bei Prime Video in wenigen Tagen das Finale an.

Während die meisten Science-Fiction-Serien dramatisch und ernst in düstere Zukunftsvisionen und Technik-Dystopien eintauchen, wählt die Amazon-Serie Upload einen völlig anderen Ansatz und blickt als seltenes Beispiel auf das Genre durch die Comedy-Linse.

Die Sci-Fi-Comedy aus der Feder von Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) läuft seit 2020 bei Amazon. Jetzt steht für Upload in wenigen Tagen das Serienfinale nach insgesamt vier Staffeln bevor, das Fans fast zwei Jahre lang hat warten lassen.

Sci-Fi-Comedy gibt es selten – und die Amazon-Serie Upload ist sogar richtig gut

In der nicht allzu fernen Zukunft revolutioniert eine neue Technologie das Menschsein auch über den Tod hinaus. Per Upload kann ein menschliches Bewusstsein kurzerhand in ein digitales geladen werden, was für die Hinterlassenen aber mit saftigen Abogebühren verbunden ist. Aus diesem Grundkonzept erschafft Greg Daniels eine bissige Satire voller schräger Ideen über Liebe und Beziehungen im Zeitalter totaler Digitalisierung und profitgieriger Konzerne.

Der Mix aus Technologie-Satire, RomCom und Verschwörungsthriller gehört zu den besten Sci-Fi-Vertretern aus dem Hause Amazon und wird von der Moviepilot-Community mit einer ausgezeichneten Durchschnittswertung von 7.3 von 10 Punkten gefeiert. Nach vier Staffeln bekommt Upload jetzt einen runden Abschluss spendiert. Ohne Absetzungsangst könnt ihr die Serie also bedenkenlos bingen.

In Upload Staffel 4 beginnt ein KI-Albtraum

In Staffel 4 geht es jetzt ein letztes Mal in die Pixel-Welt von Lakeview, wo der Technikkonzern Horizen aka Betta nach neuen Wegen zur Umsatzoptimierung sucht. Wie zum Beispiel der Einsatz von Uploads als Arbeitskräfte und die Weiterentwicklung von KI-Programmen. Nur leider wird eine neue (schwarzhaarige) Version des AI-Guy (Owen Daniels) abtrünnig und entwickelt perfide Methoden zur Profitsteigerung, die zur Gefahr für alle Bewohner:innen des digitalen Jenseits werden.

Um die böse KI zu stoppen, will der Konzern Lakeview und alle sich darin befindenden Uploads löschen. Nun müssen die Charaktere einen Weg finden, die digitale Welt vor der Vernichtung zu retten. Doch zuvor wagen Ingrid (Allegra Edwards) und ihre Nathan-Kopie (Robbie Amell) den nächsten Schritt ihrer Beziehung, während Nora (Andy Allo) herausfinden muss, ob es eine Möglichkeit gibt, ihren scheinbar gelöschten Nathan doch noch zu retten.

Wann startet Upload Staffel 4 bei Amazon?

Auf die Vorfreude auf das große Finale der Sci-Fi-Comedy folgt leider auch eine kleine Enttäuschung: Die vierte und letzte Staffel umfasst leider nur vier kurze Episoden, die in ihrer Gesamtlaufzeit eher einem Abschlussfilm gleichen.

Alle vier Folgen stehen ab dem 25. August 2025 bei Prime Video zum Streamen bereit. Wer die Serie bisher noch nicht gesehen hat, kann ab Montag dann alle 29 Episoden der Sci-Fi-Serie am Stück schauen.

