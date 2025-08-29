Jetzt gratis streamen: Einer der besten Filme aller Zeiten, dessen Vorlage lange Zeit als unverfilmbar galt

Streaming-Tipp bei Joyn: Manchmal spornt es an, wenn eine Vorlage als unverfilmbar gilt. Anders lässt sich kaum erklären, wie gut dieser Film geworden ist, obwohl niemand daran glaubte.

Die Buchvorlage zu L.A. Confidential beruht auf wahren Begebenheiten und umfasst viele Jahre Handlung. Darum galt sie lange als unverfilmbar. Aber Curtis Hanson und seinem unglaublichen Star-Ensemble ist es trotzdem gelungen, und zwar mit Bravour. Jetzt könnt ihr euch einen der besten Filme aller Zeiten im Stream ansehen, und das sogar umsonst.

L.A. Confidential gibt es aktuell nämlich gratis bei Joyn. Ihr müsst dafür allerdings einen Account anlegen und eine Jugendschutz-Pin setzen, weil der Film eine Altersfreigabe ab 16 Jahren hat. Ansonsten steht er auch noch bei Disney+, Amazon Prime oder MagentaTV zur Verfügung.

Bei Joyn gratis streamen: Darum geht's in L.A. Confidential

Im Hollywood der 1950er Jahre ist die Hölle los: Drei grundverschiedene Polizisten ermitteln mehr oder weniger unfreiwillig gemeinsam in einem brisanten Mordfall. Ihre Methoden könnten unterschiedlicher nicht sein: Jack Vincennes (Kevin Spacey) ist ein eitler Geck, der für Geld mit dem Fernsehen und der Zeitung kooperiert. Bud White (Russell Crowe) ist der Mann fürs Grobe und nutzt auch mal etwas unorthodoxere Methoden (sprich: Gewalt), um an ein Geständnis zu kommen. Dann wäre da noch Ed Exley (Guy Pearce), ein überkorrekter Karrierist, der sich bei seinen Kollegen unbeliebt macht.

Alle drei geraten in einen wilden Strudel aus Gewalt und Kriminalität. Eigentlich sollte nur ein relativ simpler Fall gelöst werden. Letzten Endes verstricken sich die Beteiligten aber in eine gigantische Verschwörung, die unter anderem mit einem Pornoring und dem Callgirl Lynn Bracken (Kim Basinger) zu tun hat.

L.A. Confidential hat aus der vermeintlich unverfilmbaren Vorlage einen der besten Filme überhaupt gemacht

L.A. Confidential basiert auf dem gleichnamigen Buch (Stadt der Teufel auf Deutsch) von James Ellroy aus dem Jahr 1990. Die Handlung erstreckt sich über acht Jahre und ist ziemlich kompliziert bis verworren. Hier werden echte Ereignisse mit erfundenen Kriminalfällen vermischt und das Ganze umfasst noch deutlich mehr Inhalt als der Film.

Aber L.A. Confidential ist es gelungen, die komplizierte Handlung extrem verdichtet herunterzubrechen. Dabei geht nichts an Spannung verloren und wir bekommen es mit einem echten Klassiker und Schwergewicht des Neo-Noir-Genres zu tun. Wer Hard-Boiled-Detective-Geschichten etwas abgewinnen kann, ist hier definitiv richtig.

Das verdanken wir nicht nur Regisseur Curtis Hanson und Schauspieler:innen wie Guy Pearce, Russel Crowe, Danny DeVito oder Kim Basinger (die für ihre Rolle mit einem Oscar ausgezeichnet wurde), sondern auch Co-Drehbuchautor Brian Helgeland sowie dem Score von Jerry Goldsmith und der Kameraarbeit Dante Spinottis.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.