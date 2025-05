Jetzt gratis streamen: Wednesday-Star klärt in richtig gutem Krimi-Thriller ein 5 Jahre altes Verbrechen auf

In der ZDF-Mediathek läuft Wednesday-Star Emma Myers alias Pippa "Pip" Fitz-Amobi zur detektivischen Höchstform auf und ermittelt in trügerischer Idylle.

In der Serie A Good Girl's Guide to Murder beginnt Schülerin Pip (Emma Myers) für die Aufklärung eines alten Mordfalls ihre scheinbar friedliche Umgebung zu beleuchten. Wie erwartet, stößt sie dabei auf einige Ungereimtheiten und gerät selbst in Gefahr.

Streaming-Tipp: Worum geht’s in A Good Girl's Guide to Murder?

Für die baldige Schul-Absolventin Pip steht ihre Abschlussarbeit an, die im Wesentlichen dazu dient, sie an eine gute Uni zu katapultieren. Pip stößt ihre Umwelt gleich vor den Kopf: Denn ihr Thema ist ausgerechnet der alte Mordfall an ihrer ehemaligen Mitschülerin Andie Bell (India Lillie Davies).

Pip arbeitet sich akribisch durch die Angehörigen der Toten – mit Ausnahme von Andies Ex-Freund Sal Sing. Der hatte im Anschluss an Andies Verschwinden nämlich nicht nur die Tat gestanden, sondern sich das Leben genommen. Für die Nachwelt scheint der Mord an Andie Bell somit abgeschlossen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Serie schauen:

A Good Girl's Guide to Murder - S01 Trailer (English) HD

Nicht so für Pippa, die vermehrt auf Ungereimtheiten stößt und von Sals Unschuld überzeugt ist. Gemeinsam mit Sals jüngeren Bruder Ravi dringt sie immer weiter in das Rätsel um die junge Frau ein – und erhält bald eindeutige Warnungen. Scheinbar will ein Unbekannter um jeden Preis verhindern, dass Pippa den alten Fall neu aufrollt.

Abwechslungsreiche Mörderjagd in der ZDF-Mediathek mit Twin Peaks-Vibes

Die Serie A Good Girl's Guide to Murder basiert auf dem gleichnamigen Young Adult-Roman der Autorin Holly Jackson. Kein Wunder also, dass die Serie entsprechend ihrer Vorlage einen lockeren Tonfall anschlägt.

Zunächst verbündet sich die liebenswert-verschrobene Pip mit dem aufgeweckten Ravi Singh (Zain Iqbal), der die Unschuld seines Bruders beweisen will. Dabei wagen sich die beiden Hobby-Detektiv:innen in gefährliches Terrain (und durchaus auch in fremde Häuser), um Andie Bells Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Wer im Mystery- und Krimi-Genre schon länger zuhause ist, wird trotz der heiteren Dynamik einen leicht eisigen Hauch von Twin Peaks in Pips fiktivem Heimatort spüren. Denn der ist auf den zweiten Blick nicht annähernd so harmonisch wie zu Beginn dargestellt. In dieser zunehmend morbiden Grundatmosphäre macht es Spaß, an der Seite von Pip und Ravi das mysteriöse Doppelleben von Andie Bell aufzudecken.

Wo gibt's A Good Girl's Guide to Murder zu streamen?

Die Serie ist bis zum 30. August 2025 in der ZDF-Mediathek streambar.