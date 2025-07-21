Kommt Untamed Staffel 2 zu Netflix? Das sind die Pläne der Macherin für eine Fortsetzung

Bei Netflix hat die neue Thriller-Serie Untamed schnell die Charts gestürmt. Wir klären euch über den aktuellen Stand einer 2. Staffel mit Eric Bana auf.

Am 17. Juli startete die Thriller-Serie Untamed bei Netflix und setzte sich direkt an die Spitze der Netflix-Charts, wo sie sich einige Zeit lang halten konnte. In sechs Episoden wird die Geschichte des ISB-Special Agent Kyle Turner (Eric Bana) erzählt, der einen mysteriösen Todesfall im Yosemite-Nationalpark untersucht und dabei düstere Geheimnisse aufdeckt.

Hier findet ihr alle wichtigen Antworten:

Wird es eine Fortsetzung von Untamed geben?

Könnte Eric Bana wieder dabei sein?

Wann könnte Staffel 2 bei Netflix starten?

Wird Untamed eine 2. Staffel bei Netflix bekommen? So steht es um eine Fortsetzung

Krimis und Thriller gehen bei Netflix weg wie warme Semmeln und dominieren fast immer die Netflix-Charts. Doch die wenigsten davon kommen über eine Staffel hinweg, da sie meist eine in sich geschlossene Geschichte erzählen, deren Auflösung am Ende wenig Spielraum für eine Fortsetzung lässt. Auch Untamed beendet Kyle Turners Ermittlung nach sechs Folgen.

Obwohl Untamed zuerst als Miniserie veröffentlicht wurde, veranlasste der erfolgreiche Start Netflix zum Umdenken. Die Crime-Serie der beiden Serienschöpfer:innen Mark L. Smith und seiner Tochter Elle Smith wurde nur 12 Tage nach der Premiere offiziell um Staffel 2 verlängert.

Die rasche Verlängerung ist überraschend. Der Streamingdienst wartet in der Regel die Abrufzahlen einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Start ab, ehe final über eine Verlängerung entschieden wird. Hier wollte sich Netflix womöglich direkt auch die Teilnahme der wichtigsten Beteiligten sichern.

Für Mark L. Smith ist Untamed bereits das zweite Netflix-Projekt in diesem Jahr. Im Januar brachte er den Western-Survival-Thriller American Primeval an den Start. Auch dieser wurde als Miniserie entwickelt und wurde trotz großen Erfolgs aber bisher nicht verlängert.

Untamed bei Netflix: Serienmacherin über Pläne zu Staffel 2

Cast und Crew der Netflix-Serie wurden von TV Insider kürzlich zu einer möglichen Fortsetzung von Untamed befragt. Während Erica Bana zugibt, noch "nicht viel darüber nachgedacht" zu haben, zeigt sich Naya Vasquez-Darstellerin Lily Santiago weitaus vorfreudiger: "Ich würde zu 100 % eine weitere Staffel machen. Ich hoffe darauf."

Vor Bekanntgabe der Bestellung einer 2. Staffel sprach sich auch Co-Showrunnerin Elle Smith für eine Fortführung der Thriller-Serie aus:

Wir würden das ewig machen, wenn sie uns lassen würden [...] Wir werden sehen, wie viele Abenteuer Turner noch in sich hat.

Achtung, Spoiler zum Ende von Untamed: Im Finale der ersten Staffel kann Turner die Todesumstände der jungen Lucy Cook aufklären und mit seiner eigenen tragischen Familiengeschichte abschließen. Von seiner Arbeit suspendiert lässt er Yosemite hinter sich und damit auch den Ort, an dem sein Sohn Caleb vor Jahren getötet wurde. Doch wohin verschlägt es ihn als Nächstes?

Kyle Turners Tätigkeit als Agent der National Parks Service-Sonderheit ISB (Investigative Services Branch) liefert die beste Grundvoraussetzung für weitere Staffeln, wie Smith weiterhin erklärt:

Sie gehen in verschiedene Nationalparks und sie reisen von Park zu Park und von Fall zu Fall und solche Dinge. Ich denke, das ist es, was für uns interessant war, und wenn wir die Gelegenheit hätten, es noch einmal zu tun, würden wir einen anderen Park, einen anderen Fall erkunden.

Insgesamt gibt es 63 Nationalpark in den USA – genug Möglichkeiten für weitere eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen und düstere Kriminalfälle. Somit wäre auch die Möglichkeit geschaffen, dass Eric Bana in seiner Rolle zurückkehrt und sich bloß in einem anderen Teil der USA wiederfindet.

Wann könnte Untamed Staffel 2 bei Netflix starten?

Obwohl der Streamer die Serie zügig verlängert hat, müssen sich Fans trotzdem auf eine längere Wartezeit einstellen. Da noch keine Drehbücher existieren und auch keine Dreharbeiten in Sicht sind, ist mit einem Start von Staffel 2 nicht vor 2027 zu rechnen.