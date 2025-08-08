Komplett auf Netflix verfügbar: Einzigartige Sci-Fi-Serie mit einer genialen Idee, die völlig zu Unrecht vergessen wurde

Unser Streaming-Tipp zum Wochenende: In dieser Sci-Fi-Serie aus dem Hause Netflix erwacht in acht verschiedenen Menschen eine außergewöhnliche Verbindung – und mit ihr eine tödliche Gefahr.

Mit Sense8 haben die Lilly Wachowski und Lana Wachowski gemeinsam mit Michael J. Straczynski eine Science-Fiction-Serie geschaffen, die in packenden Bildern eine außergewöhnliche Geschichte über Identität, Sinnsuche und Zusammenhalt erzählt.

Sci-Fi-Serie komplett bei Netflix streamen: Darum geht's in Sense8

Acht Menschen unterschiedlichster Herkunft realisieren, dass sie auf mysteriöse Weise miteinander verbunden sind. Als Resultat teilen sie Gefühle, Gedanken und individuelle Fähigkeiten miteinander. Es handelt sich bei ihnen um sogenannte Sensates.

Während die Sensates ihre besondere Verbindung erkunden, stellen sie fest, dass eine gefährliche Organisation hinter ihnen her ist. Ein Kampf ums Überleben beginnt, in dessen Verlauf die Sensates nicht nur ihre Beziehung untereinander, sondern auch ihre eigene Identität definieren.

In Sense8 folgen wir also acht Individuen aus allen Teilen der Welt, die plötzlich Erinnerungen, Erlebnisse und Fähigkeiten miteinander teilen, obwohl sie einander noch nie begegnet sind.

Dies soll sich ändern, doch bis es so weit ist, verfolgen wir gespannt ihre mysteriöse Verbindung untereinander. Dabei lassen sich die Serienmacher:innen viel Zeit, auf ihre Figuren einzugehen.

Vom deutschen Berufseinbrecher (Max Riemelt) über die südkoreanische Geschäftsfrau (Doona Bae) bis hin zur US-amerikanischen LTBTQ+-Aktivistin (Jamie Clayton) verweben sich individuelle Schicksale. Dabei ist der Cast genauso international wie seine Figuren, was zur Authentizität beiträgt.

Sense8 bei Netflix ist ein packendes Sci-Fi-Abenteuer mit tiefsinniger Botschaft

Wie man sich denken kann, bleibt die Verbindung zwischen den Figuren nicht lange unbemerkt. Die Sensates realisieren, dass ein Unbekannter namens Whispers mit seinen Gefolgsleuten hinter ihnen her ist.

Die eigentliche Leistung der Wachoswki-Schwestern und Straczynski besteht nicht nur darin, einen ungewöhnlichen Science-Fiction-Plot mit intensivem Charakterdrama und packender Spannung zu verdichten.

Vielmehr leben die Figuren und ihre Serie von den Themen, die dahinter stehen: Unsere Fähigkeit, einander zu vertrauen. Toleranz gegenüber dem, was wir (noch) nicht kennen.

Die Frage, wie viel Individuum in einer Gemeinschaft übrig bleibt oder wie wichtig unsere Verbindung zu unseren Mitmenschen ist – geradezu jenen, von denen wir glauben, wir hätten nichts mit ihnen gemeinsam.

Sense8 traut sich, ein wenig tiefer zu blicken und liefert damit nicht nur ein faszinierendes Erzähl-Konzept, sondern auch den Mut, tiefgehende philosophische Fragen über das gesellschaftliche Zusammenleben anzustoßen.

Sense8 feierte seine Premiere am 5. Juni 2015 auf Netflix und ist seitdem dort im Abo verfügbar. Erschienen sind insgesamt zwei Staffeln sowie ein Weihnachts-Special und ein abschließender Film.