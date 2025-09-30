Leonardo DiCaprio reagiert schockiert, dass Kinder einen seiner versautesten Filme gesehen haben: "Wie alt bist du denn?"

Derzeit ist Leonardo DiCaprio durch seinen neuen Film One Battle After Another in aller Munde. Welcher seiner Filme jedoch gerade bei einem jüngeren Publikum Anklang fand, überraschte den Hollywood-Star.

Mit Paul Thomas Andersons One Battle After Another wirkt Leonardo DiCaprio erneut in einem Film mit, bei dem sowohl die Kritik, als auch die Zuschauer:innen sich in ihrer Begeisterung einig sind. Schon jetzt werden erste Vermutungen angestellt, dass der Film über einen längeren Zeitraum hinweg zu einem modernen Klassiker mutieren könnte.

Es wäre nicht der erste Klassiker in der Vita des Titanic-Hauptdarstellers. Doch ausgerechnet einer seiner erwachsensten Filme erfreut sich bei einem jungen Publikum besonderer Beliebtheit, berichtete Cinema Blend .

Ausgerechnet The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio kommt bei der Jugend gut an

Einen richtigen Kinderfilm hat Leonardo DiCaprio bislang nicht gedreht. Einer seiner härtesten Abenteuer-Thriller kann derzeit bei Disney+ gestreamt werden. Der Star war aber überrascht, dass ausgerechnet The Wolf of Wall Street der Film ist, auf den ihn ein jüngeres Publikum am häufigsten anspricht, wie er gegenüber Variety erzählte:

Einige kleine Kinder kommen zu mir und sagen: 'Ich liebe ‚Wolf of Wall Street‘. Ich sage dann: 'Hast du das gesehen? Wie alt bist du denn?' Obwohl ich selbst als junger Mensch viele Filme mit einem R-Rating [Altersfreigabe ab 17 Jahren, Anm. d. Red.] gesehen habe.

Worum geht es in The Wolf of Wall Street?

Der Film erzählt die Geschichte des Wall Street-Brokers Jordan Belfort, dessen Karriere mit Sex- und Drogenexzessen nur so gepflastert wurde. Regisseur Martin Scorsese hat hier bei der Darstellung von Orgien und dem Konsum sämtlicher Drogen nicht in der Drastik gespart. Für viele hätte DiCaprio bereits für diese Performance seinen ersten Oscar gewinnen sollen und auch heute noch gilt der Film als eines der bedeutendsten Meisterwerke der vergangenen Dekade.

Streamen könnt ihr The Wolf of Wall Street aktuell bei Sky und WOW in der Flatrate.